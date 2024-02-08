В Челябинской области на уход за пожилыми людьми направят миллиард рублей

Помощь в рамках программы в 2023 году получили 510 человек в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области из областного бюджета на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами (СДУ) планируется выделить миллиард рублей. Об этом рассказала 8 февраля первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Мы будем включать в СДУ всех получателей социальных услуг на дому с учетом нуждаемости. На эти цели планируется направить более миллиарда рублей из областного бюджета», — сообщила Гехт в своем telegram-канале.

Гехт напомнила, что Челябинская область с 2022 года входит в число пилотных регионов, где внедряется система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами. В 2023 году помощь в рамках программы получили 510 человек из 5 муниципалитетов региона.

Благодаря программе улучшается не только качество жизни тех, кому призвана помочь СДУ. Специалисты помогают родственникам пожилых и инвалидов, давая полезные рекомендации и обучая основам ухода за нуждающимися людьми.

По ее словам, с конца 2023 года система долговременного ухода начала постепенно приходить во все муниципальные образования Челябинской области в отношении инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей с третьим уровнем нуждаемости в уходе. Всех получателей социальных услуг на дому с учетом нуждаемости будут включать в систему СДУ в 2024 по 2026 годы.