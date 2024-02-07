В Березниках (Пермский край) сотрудницу торговой сети «Магнит» придавило поддоном с продуктами во время разгрузки. Видеозапись случившегося опубликовали коллеги пострадавшей женщины в сообществе «Привет, магнитовцы» в соцсети «ВКонтакте».
«Страшная история произошла в Березниках. Надеемся, у вас крепкие нервы. К счастью, наша коллега жива и находится в больнице. Верим в лучшее и желаем полного выздоровления», — написали сотрудники торговой сети.
На кадрах видно, что женщина подошла к грузовику, который привез продукты. Во время разгрузки на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами и придавил ее. В комментариях несколько пользователей соцсети отметили, что по технике безопасности пострадавшая должна была находиться в трех метрах от грузовика. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
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