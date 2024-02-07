07 февраля 2024

В Березниках сотрудницу «Магнита» придавило поддоном с продуктами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуры в городе Курган, магнит, фура
ЧП произошло во время разгрузки товара Фото:

В Березниках (Пермский край) сотрудницу торговой сети «Магнит» придавило поддоном с продуктами во время разгрузки. Видеозапись случившегося опубликовали коллеги пострадавшей женщины в сообществе «Привет, магнитовцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Страшная история произошла в Березниках. Надеемся, у вас крепкие нервы. К счастью, наша коллега жива и находится в больнице. Верим в лучшее и желаем полного выздоровления», — написали сотрудники торговой сети.

На кадрах видно, что женщина подошла к грузовику, который привез продукты. Во время разгрузки на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами и придавил ее. В комментариях несколько пользователей соцсети отметили, что по технике безопасности пострадавшая должна была находиться в трех метрах от грузовика. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

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В Березниках (Пермский край) сотрудницу торговой сети «Магнит» придавило поддоном с продуктами во время разгрузки. Видеозапись случившегося опубликовали коллеги пострадавшей женщины в сообществе «Привет, магнитовцы» в соцсети «ВКонтакте». «Страшная история произошла в Березниках. Надеемся, у вас крепкие нервы. К счастью, наша коллега жива и находится в больнице. Верим в лучшее и желаем полного выздоровления», — написали сотрудники торговой сети. На кадрах видно, что женщина подошла к грузовику, который привез продукты. Во время разгрузки на сотрудницу «Магнита» упал поддон с продуктами и придавил ее. В комментариях несколько пользователей соцсети отметили, что по технике безопасности пострадавшая должна была находиться в трех метрах от грузовика. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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