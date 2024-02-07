07 февраля 2024

В Сургуте устроят вечеринку в стиле сериала «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Вечеринка в стиле «Слово пацана» стала самой популярной среди детских праздников в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) агентство праздников устроит вечеринку в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», адаптированную для детей. Для маленьких гостей подготовили ретро-игры, танцевальный флешмоб и треш-испытания. Об этом URA.RU стало известно от организаторов вечеринки.

«Вкусы поколений совпали, и мы решили следовать за трендами. В программе: два профессиональных актера в тематическом образе, игровые баттлы из 1990-х, танцевальный флешмоб, командные ретро-игры, треш-испытания», — рассказали организаторы.

По их словам, вечеринка в стиле «Слово пацана» стала самой популярной среди детских праздников в Сургуте. «Вечеринка побила все рекорды и стала самой бронируемой программой», — добавили организаторы.

Из-за роста популярности сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» родители подростков из ХМАО начали беспокоиться о пагубном влиянии киноленты на их детей. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 1990-х, однако другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.

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В Сургуте (ХМАО) агентство праздников устроит вечеринку в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», адаптированную для детей. Для маленьких гостей подготовили ретро-игры, танцевальный флешмоб и треш-испытания. Об этом URA.RU стало известно от организаторов вечеринки. «Вкусы поколений совпали, и мы решили следовать за трендами. В программе: два профессиональных актера в тематическом образе, игровые баттлы из 1990-х, танцевальный флешмоб, командные ретро-игры, треш-испытания», — рассказали организаторы. По их словам, вечеринка в стиле «Слово пацана» стала самой популярной среди детских праздников в Сургуте. «Вечеринка побила все рекорды и стала самой бронируемой программой», — добавили организаторы. Из-за роста популярности сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» родители подростков из ХМАО начали беспокоиться о пагубном влиянии киноленты на их детей. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 1990-х, однако другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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