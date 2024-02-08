Алена Водонаева сделала интернет-мем из звезды сериала «Слово пацана»

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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Тюменка запустила марафон смешных публикаций про Никиту Кологривого в своем telegram-канале Фото:

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (родилась в Тюмени) высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем telegram-канале тюменка запустила марафон шуток про актера Никиту Кологривого.

«Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — написала в своем telegram-канале блогер и телеведущая Алена Водонаева.

Под видео с кадрами надвигающегося на Москву урагана «Ольга» телеведущая написала, что столицу накрыл Никита Кологривый. Также в своем telegram-канале Алена Водонаева выкладывает смешные видео с пародией на язвительные комментарии и заявления актера. Ранее URA.RU писало, что Никита Кологривый устроил скандал на Первом канале. А комментарии актера в адрес коллег привели его к конфликтам с коллегами по цеху.

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Телеведущая и блогер Алена Водонаева (родилась в Тюмени) высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем telegram-канале тюменка запустила марафон шуток про актера Никиту Кологривого. «Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — написала в своем telegram-канале блогер и телеведущая Алена Водонаева. Под видео с кадрами надвигающегося на Москву урагана «Ольга» телеведущая написала, что столицу накрыл Никита Кологривый. Также в своем telegram-канале Алена Водонаева выкладывает смешные видео с пародией на язвительные комментарии и заявления актера. Ранее URA.RU писало, что Никита Кологривый устроил скандал на Первом канале. А комментарии актера в адрес коллег привели его к конфликтам с коллегами по цеху.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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