Алена Водонаева сделала интернет-мем из звезды сериала «Слово пацана»

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (родилась в Тюмени) высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем telegram-канале тюменка запустила марафон шуток про актера Никиту Кологривого.
«Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — написала в своем telegram-канале блогер и телеведущая Алена Водонаева.
Под видео с кадрами надвигающегося на Москву урагана «Ольга» телеведущая написала, что столицу накрыл Никита Кологривый. Также в своем telegram-канале Алена Водонаева выкладывает смешные видео с пародией на язвительные комментарии и заявления актера. Ранее URA.RU писало, что Никита Кологривый устроил скандал на Первом канале. А комментарии актера в адрес коллег привели его к конфликтам с коллегами по цеху.
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