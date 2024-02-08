Алена Водонаева сделала интернет-мем из звезды сериала «Слово пацана»

08 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Тюменка запустила марафон смешных публикаций про Никиту Кологривого в своем telegram-канале Фото: пресс-служба «Ростелеком» Телеведущая и блогер Алена Водонаева (родилась в Тюмени) высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем telegram-канале тюменка запустила марафон шуток про актера Никиту Кологривого. «Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — написала в своем telegram-канале блогер и телеведущая Алена Водонаева. Под видео с кадрами надвигающегося на Москву урагана «Ольга» телеведущая написала, что столицу накрыл Никита Кологривый. Также в своем telegram-канале Алена Водонаева выкладывает смешные видео с пародией на язвительные комментарии и заявления актера. Ранее URA.RU писало, что Никита Кологривый устроил скандал на Первом канале. А комментарии актера в адрес коллег привели его к конфликтам с коллегами по цеху.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (родилась в Тюмени) высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем telegram-канале тюменка запустила марафон шуток про актера Никиту Кологривого. «Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — написала в своем telegram-канале блогер и телеведущая Алена Водонаева. Под видео с кадрами надвигающегося на Москву урагана «Ольга» телеведущая написала, что столицу накрыл Никита Кологривый. Также в своем telegram-канале Алена Водонаева выкладывает смешные видео с пародией на язвительные комментарии и заявления актера. Ранее URA.RU писало, что Никита Кологривый устроил скандал на Первом канале. А комментарии актера в адрес коллег привели его к конфликтам с коллегами по цеху.