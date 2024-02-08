Прокуратура наказала СИЗО в пермском городе-призраке за слив канализации в землю

Суд выписал СИЗО Кизела штраф за загрязнение почвы канализационными стоками

Прокуроры обратили в суд, чтобы наказать СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Природоохранная прокуратура наказала СИЗО в Кизеле (Пермский край) за загрязнение почвы. Следственный изолятор сливал канализационные стоки на почву и загрязнял ее. Об этом сообщается на сайте Кизеловского городского суда.

«Сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку и выявили, что СИЗО №3 в Кизеле сливает канализационные стоки на почву. Площадь загрязненной территории составила 296 квадратных метров. Ущерб, причиненный государству, составил 2,7 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском к СИЗО, чтобы изолятор выплатили деньги мэрии Кизела», — говорится в решении суда.

Представитель СИЗО с исковыми требованиями был не согласен. По его мнению, стоки сливаются в канализационные колодцы, а из-за того, что коллекторы спроектированы в 1947 году, они не справляются с нагрузкой. Суд рассмотрел все доводы сторон и пришел к выводу, что СИЗО обязано выплатить 2,7 млн рублей мэрии Кизела за причиненный почве ущерб.

Это не первый скандальный случай с плохой экологической ситуацией в Кизеле. Ранее горожане обращались в суд по поводу того, что талая вода из шахт попадает в местные реки, из-за чего загрязняет их и приводит к экологической катастрофе.

Кизел неформально считается городом-призраком в Пермском крае. Это связано с тем, что после закрытия угольных шахт в городе сохраняется тяжелая социально-экономическая ситуация. Округ входит в число муниципалитетов с самой высокой смертностью в регионе.