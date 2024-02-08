Владелец автобуса, попавшего в ДТП с юными хоккеистами, обжалует арест

08 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Невьянский суд отправил мужчин в СИЗО до конца марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Собственник автобуса Евгений Лобов и водитель Игорь Миненко, попавшие в СИЗО после смертельного ДТП со свердловской детской хоккейной командой, подали жалобы на арест. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. «Сначала пришли жалобы от Миненко и его адвоката, а через день и от Лобова», — рассказали в суде. Рассматривать апелляции будут в Свердловском областном суде. Дозвониться до защитников подсудимых не удалось. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобова и Миненко задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчин отправили под стражу до 28 марта. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

Собственник автобуса Евгений Лобов и водитель Игорь Миненко, попавшие в СИЗО после смертельного ДТП со свердловской детской хоккейной командой, подали жалобы на арест. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. «Сначала пришли жалобы от Миненко и его адвоката, а через день и от Лобова», — рассказали в суде. Рассматривать апелляции будут в Свердловском областном суде. Дозвониться до защитников подсудимых не удалось. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобова и Миненко задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчин отправили под стражу до 28 марта. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.