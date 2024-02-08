Жительницу Златоуста затащил в лес и изнасиловал рецидивист из Карелии

Вину в изнасиловании подсудимый не признал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) вынесли приговор за изнасилование в лесу шесть раз судимому рецидивисту из Карелии. Как следует из приговора горсуда, после этого преступления приезжий в тот же день похитил имущество другой горожанки.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу», — отмечено в документе.

Оба преступления были совершены 26 февраля 2023 года. В 11 часов дня 47-летний мужчина шел по дороге на лесном участке от остановки «Златоустовское трамвайное управление» в сторону проспекта Мира в районе машзавода. Рядом оказалась незнакомая 55-летняя женщина. Житель Карелии схватил прохожую за руку, потребовав близости. После отказа ударил по голове, и женщина упала на дорогу. Преступник пригрозил убийством и увел жертву глубже в лес, где изнасиловал.

Вечером того же дня мужчина распивал спиртные напитки втроем в квартире знакомой в Молодежном квартале. Он похитил телефон, что обнаружилось ночью, когда злоумышленник уже ушел.

Приезжего объявили в розыск. Скрывался он в Кировской области. В хищении сознался, в изнасиловании — нет. Но генетическая экспертиза позволила доказать факт преступления.

С октября 2016 года мужчина был многократно судим за хищения, грабежи и уклонение от наказания. Совершая преступления в Златоусте, рецидивист не успел полностью искупить вину по предыдущей судимости. Приговор, вынесенный в Златоусте 5 февраля, в законную силу не вступил и может быть обжалован.