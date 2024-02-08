Путин поручил расширить финансирование российской науки

08 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

По словам Путина, в годовой бюджет страны уже добавлены средства на развитие науки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить финансирование научной сферы в стране. По его словам, если не решить этот важный вопрос, то невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Такое мнение он выразил в ходе заседания Совета по науке и образованию. «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки», — завил Путин во время заседания, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Как отметил глава России, это очень важный вопрос, «без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению». Также, по мнению Путина, невозможно будет достичь национальных целей развития. Президент РФ заявил, что наука в стране занимает одно из ведущих мест в мире по объему расходов государства. Общий объем расходов в ближайшие три года на разработки и исследования превысит 1,5 трлн рублей. В бюджете государства на 2024 год уже добавлены средства на развитие научной области. Помимо прочего, Владимир Путин поздравил ученых России с их профессиональным праздником — Днем российской науки. Как отметил глава РФ, он установлен в честь основания Академии наук. В этом году ей исполнилось 300 лет. По его словам, это значимая дата, а наука является основой прогресса и развития.

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить финансирование научной сферы в стране. По его словам, если не решить этот важный вопрос, то невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Такое мнение он выразил в ходе заседания Совета по науке и образованию. «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки», — завил Путин во время заседания, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Как отметил глава России, это очень важный вопрос, «без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению». Также, по мнению Путина, невозможно будет достичь национальных целей развития. Президент РФ заявил, что наука в стране занимает одно из ведущих мест в мире по объему расходов государства. Общий объем расходов в ближайшие три года на разработки и исследования превысит 1,5 трлн рублей. В бюджете государства на 2024 год уже добавлены средства на развитие научной области. Помимо прочего, Владимир Путин поздравил ученых России с их профессиональным праздником — Днем российской науки. Как отметил глава РФ, он установлен в честь основания Академии наук. В этом году ей исполнилось 300 лет. По его словам, это значимая дата, а наука является основой прогресса и развития.