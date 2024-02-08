Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Рамзан Кадыров был награжден орденом за вклад в укрепление государственности, говорится в тексте указа
Глава России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ был подписан президентом страны.
«Кадыров награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны», — говорится в тексе указа. Он опубликован
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