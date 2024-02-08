Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

08 февраля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров был награжден орденом за вклад в укрепление государственности, говорится в тексте указа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ был подписан президентом страны. «Кадыров награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны», — говорится в тексе указа. Он опубликован на сайте правовых актов.

Глава России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ был подписан президентом страны. «Кадыров награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны», — говорится в тексе указа. Он опубликован на сайте правовых актов.