Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров был награжден орденом за вклад в укрепление государственности, говорится в тексте указа Фото:

Глава России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ был подписан президентом страны.

«Кадыров награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны», — говорится в тексе указа. Он опубликован на сайте правовых актов.

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Глава России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ был подписан президентом страны. «Кадыров награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны», — говорится в тексе указа. Он опубликован на сайте правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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