Две тюменских семьи удостоились высшей награды президента РФ

Владимир Путин наградил две тюменских семьи медалью ордена «Родительская слава»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Награду присуждают за достойное воспитание сродных или усыновленных детей Фото:

Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ 14 жителей Российской Федерации. В том числе Аллу и Андрея Богданенко, Сергея и Евгению Халяпиных, проживающих в Тюменской области», — говорится в опубликованном документе.

Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей и опекунов, которые ведут здоровый образ жизни и обеспечивают всестороннее и достойное развитие детей. Медаль присуждают по достижении четвертым ребенком трехлетнего возраста либо же при достойном воспитании усыновленных детей на протяжении минимум пяти лет.

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Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ 14 жителей Российской Федерации. В том числе Аллу и Андрея Богданенко, Сергея и Евгению Халяпиных, проживающих в Тюменской области», — говорится в опубликованном документе. Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей и опекунов, которые ведут здоровый образ жизни и обеспечивают всестороннее и достойное развитие детей. Медаль присуждают по достижении четвертым ребенком трехлетнего возраста либо же при достойном воспитании усыновленных детей на протяжении минимум пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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