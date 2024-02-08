Две тюменских семьи удостоились высшей награды президента РФ

Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ 14 жителей Российской Федерации. В том числе Аллу и Андрея Богданенко, Сергея и Евгению Халяпиных, проживающих в Тюменской области», — говорится в опубликованном документе.
Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей и опекунов, которые ведут здоровый образ жизни и обеспечивают всестороннее и достойное развитие детей. Медаль присуждают по достижении четвертым ребенком трехлетнего возраста либо же при достойном воспитании усыновленных детей на протяжении минимум пяти лет.
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