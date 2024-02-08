Две тюменских семьи удостоились высшей награды президента РФ

Владимир Путин наградил две тюменских семьи медалью ордена «Родительская слава»

08 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Награду присуждают за достойное воспитание сродных или усыновленных детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ 14 жителей Российской Федерации. В том числе Аллу и Андрея Богданенко, Сергея и Евгению Халяпиных, проживающих в Тюменской области», — говорится в опубликованном документе. Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей и опекунов, которые ведут здоровый образ жизни и обеспечивают всестороннее и достойное развитие детей. Медаль присуждают по достижении четвертым ребенком трехлетнего возраста либо же при достойном воспитании усыновленных детей на протяжении минимум пяти лет.

Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ 14 жителей Российской Федерации. В том числе Аллу и Андрея Богданенко, Сергея и Евгению Халяпиных, проживающих в Тюменской области», — говорится в опубликованном документе. Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей и опекунов, которые ведут здоровый образ жизни и обеспечивают всестороннее и достойное развитие детей. Медаль присуждают по достижении четвертым ребенком трехлетнего возраста либо же при достойном воспитании усыновленных детей на протяжении минимум пяти лет.