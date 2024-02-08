Путин отметил заслуги профессора ЕГТИ и сотрудницы СвЖД

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин подписал новый указ о награждении россиян 8 февраля Фото:

Шесть свердловчан получили знаки отличия, медали и ордена от президента России Владимира Путина. Среди них — профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), сотрудница Свердловской железной дороги и семьи. Информация опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» наградили Азалию Блинову — профессора кафедры ЕГТИ. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили Светлане Чесноковой — осмотрщику пункта технического обслуживания вагонов станции Смычка СвЖД.

Орденом «Родительская слава» награждены Лимоновы Андрей Анатольевич и Наталья Николаевна. Медалью ордена «Родительская слава» — Вакульчик Ирина Михайловна и Виктор Павлович.

Ранее в списке награжденных Путиным числились пилоты «Уральских авиалиний», сотрудница Дворца народного творчества и другие. Всего было отмечено восемь человек.

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Шесть свердловчан получили знаки отличия, медали и ордена от президента России Владимира Путина. Среди них — профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), сотрудница Свердловской железной дороги и семьи. Информация опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» наградили Азалию Блинову — профессора кафедры ЕГТИ. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили Светлане Чесноковой — осмотрщику пункта технического обслуживания вагонов станции Смычка СвЖД. Орденом «Родительская слава» награждены Лимоновы Андрей Анатольевич и Наталья Николаевна. Медалью ордена «Родительская слава» — Вакульчик Ирина Михайловна и Виктор Павлович. Ранее в списке награжденных Путиным числились пилоты «Уральских авиалиний», сотрудница Дворца народного творчества и другие. Всего было отмечено восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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