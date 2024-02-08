Путин отметил заслуги профессора ЕГТИ и сотрудницы СвЖД

Шесть свердловчан получили знаки отличия, медали и ордена от президента России Владимира Путина. Среди них — профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), сотрудница Свердловской железной дороги и семьи. Информация опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» наградили Азалию Блинову — профессора кафедры ЕГТИ. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили Светлане Чесноковой — осмотрщику пункта технического обслуживания вагонов станции Смычка СвЖД.
Орденом «Родительская слава» награждены Лимоновы Андрей Анатольевич и Наталья Николаевна. Медалью ордена «Родительская слава» — Вакульчик Ирина Михайловна и Виктор Павлович.
Ранее в списке награжденных Путиным числились пилоты «Уральских авиалиний», сотрудница Дворца народного творчества и другие. Всего было отмечено восемь человек.
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