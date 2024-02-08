Житель Тобольска убил девушку в бизнес-центре, а затем совершил самоубийство

08 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

По словам очевидца, мужчина убил девушку ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тобольском бизнес-центре «Югра» мужчина убил молодую женщину, а затем покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил тобольский блогер Вадим Калина. «В офис где работали юристы ворвался разъяренный молодой мужчина, он напал на молодую женщину — сотрудницу и начал резать ее ножом. По словам сотрудников бизнес-центра, картина была просто чудовищная. От полученных травм женщина скончалась. Нападавшего установили, но не успели задержать: когда его нашли он тоже был уже мертв», — рассказал в беседе с URA.RU Калина. По версии блогера, после убийства мужчина покинул офис и отправился в 7-й микрорайон, где и покончил с собой. Также Калина сообщил, что погибшая работала юристом, а мотивом для убийства, предположительно, стала ревность. URA.RU направило запрос в региональное управление СК России, ответ ожидается.

В тобольском бизнес-центре «Югра» мужчина убил молодую женщину, а затем покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил тобольский блогер Вадим Калина. «В офис где работали юристы ворвался разъяренный молодой мужчина, он напал на молодую женщину — сотрудницу и начал резать ее ножом. По словам сотрудников бизнес-центра, картина была просто чудовищная. От полученных травм женщина скончалась. Нападавшего установили, но не успели задержать: когда его нашли он тоже был уже мертв», — рассказал в беседе с URA.RU Калина. По версии блогера, после убийства мужчина покинул офис и отправился в 7-й микрорайон, где и покончил с собой. Также Калина сообщил, что погибшая работала юристом, а мотивом для убийства, предположительно, стала ревность. URA.RU направило запрос в региональное управление СК России, ответ ожидается.