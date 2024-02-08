Источник в мэрии Перми объяснил, как родился запрет на парковки самокатов в центре

Запретить парковки самокатов в центре Перми мэрию попросили жители

Жители Перми пожаловались на хаотично разбросанные по городу парковки электросамокатов Фото: Георгий Бергал © URA.RU

С просьбой о том, чтобы из центра Перми исчезли парковки электросамокатов, в администрацию города обратились жители. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. По его словам, в сезон 2023 года был зафиксирован 91 пострадавший, на которого наехали эти «водители». Также жители жалуются на хаотично разбросанные по центру города электросамокаты кикшерингов.

«Все жители должны одинаково безопасно и комфортно чувствовать себя на улицах города. Есть обращения пешеходов и автомобилистов, которые считают, что необходимо более тщательно контролировать ситуацию на дорогах. Жители жалуются на то, что прокатные электросамокаты оставляют где попало, — на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках», — пояснил собеседник URA.RU.

По его словам, это не только портит облик центра, который преобразился к 300-летию, но и создает проблемы при обслуживании и уборке улиц. «Поливочная техника, пылесосы не могут пройти, а перемещать самокаты мы не можем», — пояснил инсайдер. Он добавил, что ранее представители компаний-кикшерингов обещали властям установить ограничения скорости в центре, упорядочить их парковки. Но реальных действий за этим не последовало.

«В Москве, в Новосибирске уже есть запрет на парковки электросамокатов в центре. В Москве введено автоматическое ограничение скорости в центральных районах. У нас же нет ничего. Поэтому, пока на федеральном уровне не установлены единые требования к этому новому виду городского транспорта, было принято решение запретить парковки в центре», — отметил источник. Он подчеркивает, запрещены только парковки кикшерингов. Передвижение электросамокатов не ограничивается.

URA.RU направило запрос в мэрию Перми. На момент публикации ответ не был получен. О том, что власти Перми планируют убрать из центра города парковки электросамокатов, стало известно неделю назад. Сейчас обсуждается соответствующий проект изменений в правила благоустройства. Оставленные в центральном районе самокаты будут отправлять на штрафстоянки.