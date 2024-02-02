Природа конфликта Зеленского с Залужным: главное из интервью биографа президента Украины

Шустер: конфликт Зеленского с Залужным начался после желания командовать армией

02 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский конфликтует с Валерием Залужным на почве того, что первый хочет сам командовать на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным усугубился на почве того, что украинский лидер сам хотел руководить армией. У Зеленского было свое видение, как нужно воевать с Россией. Об этом рассказал американский журналист, автор биографии Владимира Зеленского Саймон Шустер. URA.RU приводит главные заявления биографа президента Украины. Зеленский против Залужного Еще в начале ноября Валерий Залужный дал большое интервью британской газете The Economist, где открыто признал, что контрнаступление зашло в тупик. Практически сразу после публикации материала Зеленский опроверг слова главкома ВСУ. Это стало первым случаем открытого противостояния между ними. Однако еще до этого на Западе звучала подобная риторика на тему конфликта между ними. Биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер подтверждает данные слухи в ходе интервью изданию «Украинская правда». «Если коротко, во время конфликта с Россией президент Владимир Зеленский начал формировать свое понимание того, что должно происходить на поле боя, где атаковать, как атаковать, чем атаковать, как использовать те ограниченные ресурсы, которые были на том или ином этапе у ВСУ. Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов. <…> Это важный фактор для понимания, почему его отношение к Валерию Залужным именно такое», — подчеркнул Саймон Шустер. Биограф добавил, что Зеленский в разговоре с украинскими генералами позиционировал себя как верховного главнокомандующего. Такой статус он занимает согласно Конституции страны, являясь президентом Украины. О страхе перед Медведчуком Также Зеленский пытался поддерживать внутреннюю безопасность в стране, утонил Шустер. Именно по этой причине украинский глава блокировал неугодные ему оппозиционные телеканалы, добавил он. Журналист вспомнил руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Именно его Зеленский считает угрозой национальной безопасности. Из интервью следует, что Зеленский считает СМИ Медведчука российским политическим проектом. Трансформация Зеленского Как считает американский журналист, спустя несколько лет после того, как Зеленский пришел к власти, от него прежнего мало что осталось. По его мнению, Зеленский стал более требовательным и жестким, в том числе и при обращении к своим западным партнерам. Также украинский лидер продолжает оставаться дерзким и наглым, подчеркнул Шустер. Секретный бункер Зеленского В интервью биограф Зеленского также рассказал о его бункере. Он является частью здания Офиса президента Украины. Журналист рассказал, что очень хотел посетить бункер лично, однако его попросили «забыть об этом». Охрана Зеленского дала понять, что иностранцев туда не пускают. О героизации радикалов из нацбатальонов Биограф Зеленского Саймон Шустер также обсудил образ представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России. Он уточнил, что в США о них говорили в негативном ключе, начиная с 2014 года. Уже тогда Азов сотрудничал с представителями правого движения на Западе. Однако сейчас Шустер говорит о представителях национального батальона как о героях. Их героизация происходит и в самой Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным усугубился на почве того, что украинский лидер сам хотел руководить армией. У Зеленского было свое видение, как нужно воевать с Россией. Об этом рассказал американский журналист, автор биографии Владимира Зеленского Саймон Шустер. URA.RU приводит главные заявления биографа президента Украины. Еще в начале ноября Валерий Залужный дал большое интервью британской газете The Economist, где открыто признал, что контрнаступление зашло в тупик. Практически сразу после публикации материала Зеленский опроверг слова главкома ВСУ. Это стало первым случаем открытого противостояния между ними. Однако еще до этого на Западе звучала подобная риторика на тему конфликта между ними. Биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер подтверждает данные слухи в ходе интервью изданию «Украинская правда». Биограф добавил, что Зеленский в разговоре с украинскими генералами позиционировал себя как верховного главнокомандующего. Такой статус он занимает согласно Конституции страны, являясь президентом Украины. Также Зеленский пытался поддерживать внутреннюю безопасность в стране, утонил Шустер. Именно по этой причине украинский глава блокировал неугодные ему оппозиционные телеканалы, добавил он. Журналист вспомнил руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Именно его Зеленский считает угрозой национальной безопасности. Из интервью следует, что Зеленский считает СМИ Медведчука российским политическим проектом. Как считает американский журналист, спустя несколько лет после того, как Зеленский пришел к власти, от него прежнего мало что осталось. По его мнению, Зеленский стал более требовательным и жестким, в том числе и при обращении к своим западным партнерам. Также украинский лидер продолжает оставаться дерзким и наглым, подчеркнул Шустер. В интервью биограф Зеленского также рассказал о его бункере. Он является частью здания Офиса президента Украины. Журналист рассказал, что очень хотел посетить бункер лично, однако его попросили «забыть об этом». Охрана Зеленского дала понять, что иностранцев туда не пускают. Биограф Зеленского Саймон Шустер также обсудил образ представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России. Он уточнил, что в США о них говорили в негативном ключе, начиная с 2014 года. Уже тогда Азов сотрудничал с представителями правого движения на Западе. Однако сейчас Шустер говорит о представителях национального батальона как о героях. Их героизация происходит и в самой Украине.