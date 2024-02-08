08 февраля 2024

Спикер думы ХМАО взял под контроль выборы президента РФ в Нижневартовске. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Нижневартовске взял под контроль спикер думы ХМАО Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал куратором выборов президента РФ в Нижневартовске. Источник в местном политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что председатель заксобрания округа взял под личный контроль организацию ключевых процессов кампании.

«Нижневартовск для Хохрякова — якорный город, где он восемь лет являлся мэром. У него остались прочные связи со всеми политическими и бизнес-элитами. С учетом отставки перед новым годом вице-мэра Николая Лукаша, который традиционно отвечал за проведение выборов, он координирует действия властей для того, чтобы добиться результата во время голосования», — сообщил инсайдер.

Несколько близких к мэрии источников сообщили, что Хохряков регулярно координирует работу штабов. «Нижневартовск — это его якорный город, с которым остались прочные связи. Ни у одного из бывших глав муниципалитета на сегодняшний день такого влияния на политпроцессы нет», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу мэрии и ВПП «Единая Россия» направлены запросы. Ответы ожидаются.

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Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал куратором выборов президента РФ в Нижневартовске. Источник в местном политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что председатель заксобрания округа взял под личный контроль организацию ключевых процессов кампании. «Нижневартовск для Хохрякова — якорный город, где он восемь лет являлся мэром. У него остались прочные связи со всеми политическими и бизнес-элитами. С учетом отставки перед новым годом вице-мэра Николая Лукаша, который традиционно отвечал за проведение выборов, он координирует действия властей для того, чтобы добиться результата во время голосования», — сообщил инсайдер. Несколько близких к мэрии источников сообщили, что Хохряков регулярно координирует работу штабов. «Нижневартовск — это его якорный город, с которым остались прочные связи. Ни у одного из бывших глав муниципалитета на сегодняшний день такого влияния на политпроцессы нет», — сообщает инсайдер. В пресс-службу мэрии и ВПП «Единая Россия» направлены запросы. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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