Губернатор Махонин подключился к ЧП со взрывом газа в пермском поселке Куеда

08 февраля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

По предварительной версии, горит газопровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП в пермском поселке Куеда. По его словам, горят несколько домов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», — заявил Махонин. Губернатор заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. «Дал поручение министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации», — отметил он. В поселке Куеда сегодня поздно вечером, по предварительной версии, взорвался газопровод.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП в пермском поселке Куеда. По его словам, горят несколько домов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», — заявил Махонин. Губернатор заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. «Дал поручение министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации», — отметил он. В поселке Куеда сегодня поздно вечером, по предварительной версии, взорвался газопровод.