Губернатор Махонин подключился к ЧП со взрывом газа в пермском поселке Куеда

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По предварительной версии, горит газопровод Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП в пермском поселке Куеда. По его словам, горят несколько домов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», — заявил Махонин.

Губернатор заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. «Дал поручение министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации», — отметил он. В поселке Куеда сегодня поздно вечером, по предварительной версии, взорвался газопровод.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП в пермском поселке Куеда. По его словам, горят несколько домов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По происшествию в Куеде. По предварительной информации, горят несколько домов. На месте работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», — заявил Махонин. Губернатор заверил, что будет информировать о событии по мере выяснения обстоятельств. «Дал поручение министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации», — отметил он. В поселке Куеда сегодня поздно вечером, по предварительной версии, взорвался газопровод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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