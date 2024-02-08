Очевидцы рассказали подробности масштабного ЧП в Куеде

Жители Куеды рассказали о взрыве перед пожаром на газопроводе

Пожар локализован, сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители села Куеда Пермского края, где 8 февраля загорелся газопровод, а затем несколько жилых домов, слышали сильный хлопок. Об этом очевидцы рассказали telegram-каналу «Большая Пермь».

Камилла Гатиятова пояснила, что находилась в 50 метрах от пожара. По словам женщины, были слышны крики, а пожар распространился по газопроводу. «Криков очень много было. Жителей близлежащей улицы эвакуировали», — отметила женщина.

По словам другой жительницы Куеды, Луизы Ситдиковой, перед ЧП был слышен хлопок. «Был слышен хлопок, а затем появилось зарево. После этого мы быстро оделись и выбежали на улицу из дома. В конце улицы, где мы живем, то есть на ж/д путях или за ними что-то горело. Пока бежали на другую улицу, видели, как загорелась конюшня», — рассказала Ситдикова «Большой Перми».

Звук, похожий на взрыв, слышал и еще один житель Куеды, пожелавший не раскрывать свое имя. «Был слышен сильный звук, как будто взрыв произошел, и начался пожар. Знаю, что две семьи пострадали. У одних дочка 6 лет, отец семьи недавно с СВО вернулся. Местные жители им помогают — тушат огонь», — сообщил мужчина.

По официальным данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в Куеде поступило в ведомство в 22 часа 8 февраля. На тушение огня направлены силы и средства в количестве 57 человек личного состава и 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются 6 пострадавших», — информирует пресс-служба ведомства.

Сейчас пожар локализован. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале сообщил что двое пострадавших во время масштабного пожара переведены в реанимацию.