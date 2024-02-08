Махонин: два пострадавших на пожаре в Куеде переведены в реанимацию

08 февраля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

На пожаре пострадали шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что два из шести человек, пострадавших во время пожара в Куеде, переведены в реанимацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По пострадавшим — двоих человек перевели в реанимацию. Врачи оказывают необходимую помощь», — отметил Махонин. По его словам, пожар сейчас локализован. На место выехали специалисты минтербеза. По предварительным данным, пожар произошел из-за разгерметизации трубы на газопроводе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что два из шести человек, пострадавших во время пожара в Куеде, переведены в реанимацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По пострадавшим — двоих человек перевели в реанимацию. Врачи оказывают необходимую помощь», — отметил Махонин. По его словам, пожар сейчас локализован. На место выехали специалисты минтербеза. По предварительным данным, пожар произошел из-за разгерметизации трубы на газопроводе.