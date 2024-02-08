08 февраля 2024

Махонин: два пострадавших на пожаре в Куеде переведены в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, солнце в дыму, дым от лесных пожаров
На пожаре пострадали шесть человек Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что два из шести человек, пострадавших во время пожара в Куеде, переведены в реанимацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«По пострадавшим — двоих человек перевели в реанимацию. Врачи оказывают необходимую помощь», — отметил Махонин.

По его словам, пожар сейчас локализован. На место выехали специалисты минтербеза. По предварительным данным, пожар произошел из-за разгерметизации трубы на газопроводе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что два из шести человек, пострадавших во время пожара в Куеде, переведены в реанимацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По пострадавшим — двоих человек перевели в реанимацию. Врачи оказывают необходимую помощь», — отметил Махонин. По его словам, пожар сейчас локализован. На место выехали специалисты минтербеза. По предварительным данным, пожар произошел из-за разгерметизации трубы на газопроводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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