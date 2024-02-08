Очевидица ЧП в пермской Куеде рассказала, как начали гореть дома

09 февраля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Пожар был виден на расстоянии полутора километров от эпицентра ЧП Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Очевидица пожара в поселке Куеда Пермского края рассказала об огненном зареве над населенным пунктом. Она сообщила, что огонь было видно на расстоянии полутора километров от места ЧП. Также она увидела, как начали гореть жилые дома. «Живем от места происшествия в полутора километрах, очень было страшно, на улице стало светло, как днем, увидели сильное огненное зарево. По дороге шла синяя полоса горючего и начали гореть дома. Пожарные, скорая, полиция приехали быстро, это самое главное. Говорят, что есть пострадавшие. Некоторые из них дети, но не знаю, достоверная это информация или нет», — рассказала очевидица происшествия telegram-каналу «Большая Пермь». Пожар произошел в районе поселка Куеда Пермского края. Пострадали не менее шести человек, двое из которых попали в реанимацию. По предварительным данным МЧС, на месте ЧП произошел прорыв внутри промыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три жилых дома и хозяйственные постройки.

Очевидица пожара в поселке Куеда Пермского края рассказала об огненном зареве над населенным пунктом. Она сообщила, что огонь было видно на расстоянии полутора километров от места ЧП. Также она увидела, как начали гореть жилые дома. «Живем от места происшествия в полутора километрах, очень было страшно, на улице стало светло, как днем, увидели сильное огненное зарево. По дороге шла синяя полоса горючего и начали гореть дома. Пожарные, скорая, полиция приехали быстро, это самое главное. Говорят, что есть пострадавшие. Некоторые из них дети, но не знаю, достоверная это информация или нет», — рассказала очевидица происшествия telegram-каналу «Большая Пермь». Пожар произошел в районе поселка Куеда Пермского края. Пострадали не менее шести человек, двое из которых попали в реанимацию. По предварительным данным МЧС, на месте ЧП произошел прорыв внутри промыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три жилых дома и хозяйственные постройки.