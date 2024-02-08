ГУ МЧС по Пермскому краю уточнило масштабы пожара в Куеде

В Куеде Пермского края огнем уничтожены два дома, а также надворные постройки. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали восемь человек, двое из них — дети.
«Пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», — информирует ГУ МЧС по Прикамью.
Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины пожара. Пожар в Куеде произошел в 22 часа 8 февраля. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит газопровод и три близлежащих строения. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали громкий хлопок, сравнимый со звуком сильного взрыва.
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