08 февраля 2024

ГУ МЧС по Пермскому краю уточнило масштабы пожара в Куеде

ГУ МЧС по Пермскому краю: в Куеде сгорело два дома и надворные постройки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, учения мчс, пожарный
Пожарные МЧС локализовали возгорание в Куеде Фото:

В Куеде Пермского края огнем уничтожены два дома, а также надворные постройки. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали восемь человек, двое из них — дети.

«Пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», — информирует ГУ МЧС по Прикамью.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины пожара. Пожар в Куеде произошел в 22 часа 8 февраля. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит газопровод и три близлежащих строения. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали громкий хлопок, сравнимый со звуком сильного взрыва.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Куеде Пермского края огнем уничтожены два дома, а также надворные постройки. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали восемь человек, двое из них — дети. «Пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», — информирует ГУ МЧС по Прикамью. Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины пожара. Пожар в Куеде произошел в 22 часа 8 февраля. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит газопровод и три близлежащих строения. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали громкий хлопок, сравнимый со звуком сильного взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...