ГУ МЧС по Пермскому краю уточнило масштабы пожара в Куеде

ГУ МЧС по Пермскому краю: в Куеде сгорело два дома и надворные постройки

09 февраля 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Пожарные МЧС локализовали возгорание в Куеде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куеде Пермского края огнем уничтожены два дома, а также надворные постройки. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали восемь человек, двое из них — дети. «Пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», — информирует ГУ МЧС по Прикамью. Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины пожара. Пожар в Куеде произошел в 22 часа 8 февраля. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит газопровод и три близлежащих строения. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали громкий хлопок, сравнимый со звуком сильного взрыва.

В Куеде Пермского края огнем уничтожены два дома, а также надворные постройки. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали восемь человек, двое из них — дети. «Пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», — информирует ГУ МЧС по Прикамью. Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины пожара. Пожар в Куеде произошел в 22 часа 8 февраля. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит газопровод и три близлежащих строения. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали громкий хлопок, сравнимый со звуком сильного взрыва.