Активист из ЯНАО Заборовский просит земляков совершить чудо для бойцов СВО

09 февраля 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Бойцам необходим автомобиль, на который нужно собрать 230 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Волонтер из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский обратился к землякам с просьбой совершить еще одно чудо и собрать сумму в 230 тысяч рублей на покупку автомобиля УАЗ бойцам в зону СВО. В соцсети он поделился, что первое чудо ямальцы совершили, когда по просьбе солдат за несколько часов вместо одно стартера на КАМАЗ принесли четыре. «Я не перестаю восхищаться вашими большими делами и тем вниманием, которое вы уделяете помощи нашим бойцам! Поступил запрос на стартер для КАМАЗа. Стоимость одной запчасти 25 000 рублей, а их в итоге оказалось четыре! И этот за несколько часов. … Несколько дней назад, поступил запрос от 101-го батальона. Они остались без транспорта. Мы пообещали помочь чем сможем, но пока гарантий не давали. На Кубани нашли УАЗ всего за 230 тысяч рублей. Может попробуем совершить еще одно чудо? Сделаем парням подарок к 23-му февраля?» — обратился Заборовский к ямальцам. Активист добавил, что бойцы из ДНР, которые воюют уже 10 лет, поражаются отзывчивости и скорости реагирования жителей ЯНАО. Они никогда не видели такой сплоченности народа. Третий сбор гуманитарной помощи от Управления МЧС России по ЯНАО стартовал в конце января. В сборе принимают участие не только спасатели, но и организации округа. Отправка посылок запланирована на начало февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтер из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский обратился к землякам с просьбой совершить еще одно чудо и собрать сумму в 230 тысяч рублей на покупку автомобиля УАЗ бойцам в зону СВО. В соцсети он поделился, что первое чудо ямальцы совершили, когда по просьбе солдат за несколько часов вместо одно стартера на КАМАЗ принесли четыре. «Я не перестаю восхищаться вашими большими делами и тем вниманием, которое вы уделяете помощи нашим бойцам! Поступил запрос на стартер для КАМАЗа. Стоимость одной запчасти 25 000 рублей, а их в итоге оказалось четыре! И этот за несколько часов. … Несколько дней назад, поступил запрос от 101-го батальона. Они остались без транспорта. Мы пообещали помочь чем сможем, но пока гарантий не давали. На Кубани нашли УАЗ всего за 230 тысяч рублей. Может попробуем совершить еще одно чудо? Сделаем парням подарок к 23-му февраля?» — обратился Заборовский к ямальцам. Активист добавил, что бойцы из ДНР, которые воюют уже 10 лет, поражаются отзывчивости и скорости реагирования жителей ЯНАО. Они никогда не видели такой сплоченности народа. Третий сбор гуманитарной помощи от Управления МЧС России по ЯНАО стартовал в конце января. В сборе принимают участие не только спасатели, но и организации округа. Отправка посылок запланирована на начало февраля.