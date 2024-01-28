В ЯНАО глава МЧС организовал сбор помощи в зону СВО

29 января 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Вместе с сотрудниками МЧС в сборе участвуют организации округа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЯНАО спасатели начали третий сбор гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО. Его организатором стал глава окружного Управления МЧС Олег Гилев. «По решению начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО Гилева Олега Владимировича, организован третий сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале ведомства. В сборе принимают участие не только спасатели, но и организации округа. На прошедшей неделе в Салехарде уже приняли участие спасатели «Ямалспаса», сотрудники Росгвардии, Управления Федерального казначейства по ЯНАО и работники окружного центра гигиены и эпидемиологии. Сбор включает в себя все, что ранее просили бойцы. Отправка посылок запланирована на начало февраля. Жители ЯНАО в 2023 году отправили родным и друзьям в зону специальной военной операции более 700 посылок «Почтой России». Отправка сначала попадает в единый логистический центр в Москве. Оттуда представители Минобороны РФ доставляют ее в зону спецоперации, а после она попадет в указанную воинскую часть, где командование уже передаст посылку или письмо адресату.

В ЯНАО спасатели начали третий сбор гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО. Его организатором стал глава окружного Управления МЧС Олег Гилев. «По решению начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО Гилева Олега Владимировича, организован третий сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале ведомства. В сборе принимают участие не только спасатели, но и организации округа. На прошедшей неделе в Салехарде уже приняли участие спасатели «Ямалспаса», сотрудники Росгвардии, Управления Федерального казначейства по ЯНАО и работники окружного центра гигиены и эпидемиологии. Сбор включает в себя все, что ранее просили бойцы. Отправка посылок запланирована на начало февраля. Жители ЯНАО в 2023 году отправили родным и друзьям в зону специальной военной операции более 700 посылок «Почтой России». Отправка сначала попадает в единый логистический центр в Москве. Оттуда представители Минобороны РФ доставляют ее в зону спецоперации, а после она попадет в указанную воинскую часть, где командование уже передаст посылку или письмо адресату.