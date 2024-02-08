Свердловской области выделили миллионы рублей за прием беженцев с Украины

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 10,5 миллиона рублей из межбюджетного трансфера за прием беженцев с Украины. Остальные регионы РФ также получили средства на возмещение затрат, следует из документа на официальном интернет-портале правовых актов.
«Выделить в 2024 году МЧС России предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территории РФ, вынужденно покинувшие жилые помещения», — сказано в документе. На Свердловскую область пришлось 10 млн 574 тысячи рублей.
Из распоряжения следует, что средства полагались на временное размещение и питание для беженцев. Проживание — до 913 рублей на человека в сутки, а за питание — до 415 рублей в сутки.
Летом 2023 года правительство РФ выделило Среднему Уралу 28,7 млн рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Общая сумма на выделенных средств составила более 1,5 млрд рублей.
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