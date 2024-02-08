В Екатеринбурге в ночь на 9 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского таксист на автомобиле Kia, перевозивший людей, столкнулся лоб в лоб с водителем на Mercedes-Benz G-Class. В результате аварии пострадали три человека, рассказал URA.RU очевидец происшествия.
«На перекрестке с Белинского таксист хотел повернуть налево. Пассажиры на заднем сиденье увидели, что им навстречу едет черный „Гелендваген“, и кричали водителю. Его это никак не остановило», — передает очевидец. Водитель Mercedes посчитал, что таксист остановится на освещенной дороге, но ДТП избежать не удалось.
Водитель Kia доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси получили незначительные ушибы, из-за чего отказались от госпитализации.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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