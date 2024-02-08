08 февраля 2024

В Екатеринбурге таксист с пассажирами попал в лобовое ДТП с «Гелендвагеном». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали три человека Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 9 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского таксист на автомобиле Kia, перевозивший людей, столкнулся лоб в лоб с водителем на Mercedes-Benz G-Class. В результате аварии пострадали три человека, рассказал URA.RU очевидец происшествия.

«На перекрестке с Белинского таксист хотел повернуть налево. Пассажиры на заднем сиденье увидели, что им навстречу едет черный „Гелендваген“, и кричали водителю. Его это никак не остановило», — передает очевидец. Водитель Mercedes посчитал, что таксист остановится на освещенной дороге, но ДТП избежать не удалось.

Водитель Kia доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси получили незначительные ушибы, из-за чего отказались от госпитализации.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в ночь на 9 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского таксист на автомобиле Kia, перевозивший людей, столкнулся лоб в лоб с водителем на Mercedes-Benz G-Class. В результате аварии пострадали три человека, рассказал URA.RU очевидец происшествия. «На перекрестке с Белинского таксист хотел повернуть налево. Пассажиры на заднем сиденье увидели, что им навстречу едет черный „Гелендваген“, и кричали водителю. Его это никак не остановило», — передает очевидец. Водитель Mercedes посчитал, что таксист остановится на освещенной дороге, но ДТП избежать не удалось. Водитель Kia доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси получили незначительные ушибы, из-за чего отказались от госпитализации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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