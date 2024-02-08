Происшествия ДТП В Екатеринбурге таксист с пассажирами попал в лобовое ДТП с «Гелендвагеном». Фото 09 февраля 2024 в 03:38 Размер текста - 17 + В аварии пострадали три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 9 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского таксист на автомобиле Kia, перевозивший людей, столкнулся лоб в лоб с водителем на Mercedes-Benz G-Class. В результате аварии пострадали три человека, рассказал URA.RU очевидец происшествия. «На перекрестке с Белинского таксист хотел повернуть налево. Пассажиры на заднем сиденье увидели, что им навстречу едет черный „Гелендваген“, и кричали водителю. Его это никак не остановило», — передает очевидец. Водитель Mercedes посчитал, что таксист остановится на освещенной дороге, но ДТП избежать не удалось. Водитель Kia доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси получили незначительные ушибы, из-за чего отказались от госпитализации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» В Екатеринбурге в ночь на 9 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского таксист на автомобиле Kia, перевозивший людей, столкнулся лоб в лоб с водителем на Mercedes-Benz G-Class. В результате аварии пострадали три человека, рассказал URA.RU очевидец происшествия. «На перекрестке с Белинского таксист хотел повернуть налево. Пассажиры на заднем сиденье увидели, что им навстречу едет черный „Гелендваген“, и кричали водителю. Его это никак не остановило», — передает очевидец. Водитель Mercedes посчитал, что таксист остановится на освещенной дороге, но ДТП избежать не удалось. Водитель Kia доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси получили незначительные ушибы, из-за чего отказались от госпитализации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям