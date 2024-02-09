Путин заявил о договоренности запрета неонацизма на Украине

09 февраля 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Государствам не позволено пропагандировать нацистов, уверен Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия договорилась с Украиной о запрете неонацизма в стране. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «В ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что — там есть это все в письменном виде — на Украине не будет культивироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста. По его словам, запрет неонацизма можно осуществить в ходе переговоров. «Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и все», — подытожил лидер России. Интервью Карлсона с Путиным появилось 9 февраля. Американский журналист прибыл в Москву накануне, чтобы взять интервью у президента РФ и рассказать жителям США, что происходит на Украине.

В ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия договорилась с Украиной о запрете неонацизма в стране. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «В ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что — там есть это все в письменном виде — на Украине не будет культивироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста. По его словам, запрет неонацизма можно осуществить в ходе переговоров. «Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и все», — подытожил лидер России. Интервью Карлсона с Путиным появилось 9 февраля. Американский журналист прибыл в Москву накануне, чтобы взять интервью у президента РФ и рассказать жителям США, что происходит на Украине.