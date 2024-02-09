В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ

Пожар был ликвидирован в течение часа
В Краснодарском крае ночью 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом ЧП сообщает ЕДДС Северского района.
«В районе двух часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Через час открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — пишет
На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые установят причины происшествия. Официальных сообщений о разрушениях нет. Некоторые жители в соцсетях утверждают, что слышали взрывы.
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