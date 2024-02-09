В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, пожарный гидрант, возгорание
Пожар был ликвидирован в течение часа Фото:

В Краснодарском крае ночью 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом ЧП сообщает ЕДДС Северского района.

«В районе двух часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Через час открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — пишет telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые установят причины происшествия. Официальных сообщений о разрушениях нет. Некоторые жители в соцсетях утверждают, что слышали взрывы.

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В Краснодарском крае ночью 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом ЧП сообщает ЕДДС Северского района. «В районе двух часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Через час открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — пишет telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые установят причины происшествия. Официальных сообщений о разрушениях нет. Некоторые жители в соцсетях утверждают, что слышали взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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