В ЯНАО за две недели подскочили цены на овощи

09 февраля 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Почти на 20% за две недели января подорожала капуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года значительно выросли цены на овощи. Так по данным Тюменьстата, килограмм капусты подорожал с 48,39 до 57,5 рубля, а огурцы в середине января стоили 305,22 рубля, а на 5 февраля их цена уже составила 341,01 рубля. «В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 января 2024 года цены на овощи составили: огурцы — 305,22 рубля, помидоры — 295,49 рубля, морковь — 65,43 рубля, капуста — 48,39 рубля. На 22 января цены составили: огурцы — 341,01 рубля, помидоры — 320,86 рублей, морковь — 71,26 рубля, капуста — 57,50 рубля», — сообщается на сайте ведомства. Больше всего за две недели в цене выросла капуста — 18,8%, следом огурцы — на 11,7%, затем морковь — 8,9% и помидоры — 8,6%. Стабильными остались цены на картофель, лук и свеклу. В разрезе крупных городов округа, самая дорогая овощная корзина у жителей Салехарда, а дешевле всего набор овощей стоит в магазинах Надыма. По состоянию на конец ноября 2023 года на Ямале в сравнении с 2022 году более всего выросли цены на яйца, плодовоовощную продукцию, сахар и курицу. При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, хлеб и хлебобулочные остались почти на том же уровне. Снижение стоимости отмечено на макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года значительно выросли цены на овощи. Так по данным Тюменьстата, килограмм капусты подорожал с 48,39 до 57,5 рубля, а огурцы в середине января стоили 305,22 рубля, а на 5 февраля их цена уже составила 341,01 рубля. «В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 января 2024 года цены на овощи составили: огурцы — 305,22 рубля, помидоры — 295,49 рубля, морковь — 65,43 рубля, капуста — 48,39 рубля. На 22 января цены составили: огурцы — 341,01 рубля, помидоры — 320,86 рублей, морковь — 71,26 рубля, капуста — 57,50 рубля», — сообщается на сайте ведомства. Больше всего за две недели в цене выросла капуста — 18,8%, следом огурцы — на 11,7%, затем морковь — 8,9% и помидоры — 8,6%. Стабильными остались цены на картофель, лук и свеклу. В разрезе крупных городов округа, самая дорогая овощная корзина у жителей Салехарда, а дешевле всего набор овощей стоит в магазинах Надыма. По состоянию на конец ноября 2023 года на Ямале в сравнении с 2022 году более всего выросли цены на яйца, плодовоовощную продукцию, сахар и курицу. При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, хлеб и хлебобулочные остались почти на том же уровне. Снижение стоимости отмечено на макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые.