Тюменцам рассказали, куда выгоднее полететь на майские

Турагенты: дешевле всего из Тюмени на майские путешествовать по России

09 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Город на Неве считается одним из бюджетных направлений по России без учета экскурсий Фото: Виталий Страхов © URA.RU На майские выходные из Тюмени выгоднее всего путешествовать по России. Самое бюджетное направление — Санкт-Петербург. Стоимость туров туда начинается от 80 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур из вылетом из Тюмени в Санкт-Петербург начинается от 80 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на семь дней», — сообщает турагент. Следующим по возрастанию цены городом для отдыха считается Минеральные Воды. Стоимость туров туда без учета экскурсий составляет 83 тысяч рублей на шесть ночей, на двоих туристов. Чуть дороже обойдутся отдых в Дагестане. Стоимость экскурсионного тура туда начинается от 140 тысяч рублей на двоих взрослых. Путевка рассчитана на 11 ночей. Одним из самых дорогих туров по России считается тур по санаториям Кавказских Минеральных вод, куда включены экскурсии по нескольким городам Ставропольского края. Цена туров туда начинается от 146 тысяч рублей на двоих туристов. Отдых рассчитан на шесть ночей. Для сравнения, по данным Светланы Завьяловой, стоимость отдыха в Турции на майских праздниках начинается от 70 тысяч рублей на человека на семь дней отдыха. Отдых предоставляется по системе 5*.

На майские выходные из Тюмени выгоднее всего путешествовать по России. Самое бюджетное направление — Санкт-Петербург. Стоимость туров туда начинается от 80 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур из вылетом из Тюмени в Санкт-Петербург начинается от 80 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на семь дней», — сообщает турагент. Следующим по возрастанию цены городом для отдыха считается Минеральные Воды. Стоимость туров туда без учета экскурсий составляет 83 тысяч рублей на шесть ночей, на двоих туристов. Чуть дороже обойдутся отдых в Дагестане. Стоимость экскурсионного тура туда начинается от 140 тысяч рублей на двоих взрослых. Путевка рассчитана на 11 ночей. Одним из самых дорогих туров по России считается тур по санаториям Кавказских Минеральных вод, куда включены экскурсии по нескольким городам Ставропольского края. Цена туров туда начинается от 146 тысяч рублей на двоих туристов. Отдых рассчитан на шесть ночей. Для сравнения, по данным Светланы Завьяловой, стоимость отдыха в Турции на майских праздниках начинается от 70 тысяч рублей на человека на семь дней отдыха. Отдых предоставляется по системе 5*.