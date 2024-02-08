Ведущий производитель косметики из Южной Кореи наказал челябинских бизнесменов

09 февраля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Косметика, вводящая в заблуждение женщин, продавалась на маркетплейсах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинских предпринимателей из компании ООО «Здоровье» накажут из-за жалобы BOTO — ведущего производителя бренда косметики в Южной Корее. Челябинское УФАС признало, что местная компания имитировала упаковку корейской BOTO при продаже своей продукции на маркетплейсах. «Челябинское УФАС защитило продавцов корейской продукции на маркетплейсах. Упаковка продукции ООО „Здоровье“ по внешнему виду максимально имитирует упаковку продукции BOTO корейской компании в части вплоть до словесного элемента и цветовой гаммы Нарушитель будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ведомства. В Челябинском УФАС отмечают, что BOTO — единственный поставщик «коллагена» BOTO в России с 2020 года. Челябинская компания в 2022 году зарегистрировало товарный знак Boto, затем скопировала упаковку корейской продукции и начала ее продавать на маркетплейсах в качестве аналогичного товара.

Челябинских предпринимателей из компании ООО «Здоровье» накажут из-за жалобы BOTO — ведущего производителя бренда косметики в Южной Корее. Челябинское УФАС признало, что местная компания имитировала упаковку корейской BOTO при продаже своей продукции на маркетплейсах. «Челябинское УФАС защитило продавцов корейской продукции на маркетплейсах. Упаковка продукции ООО „Здоровье“ по внешнему виду максимально имитирует упаковку продукции BOTO корейской компании в части вплоть до словесного элемента и цветовой гаммы Нарушитель будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ведомства. В Челябинском УФАС отмечают, что BOTO — единственный поставщик «коллагена» BOTO в России с 2020 года. Челябинская компания в 2022 году зарегистрировало товарный знак Boto, затем скопировала упаковку корейской продукции и начала ее продавать на маркетплейсах в качестве аналогичного товара.