08 февраля 2024

Жители Тюменской области набрали кредитов на полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За год тюменцы увеличили долги по кредитам на 30% Фото:

Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«Совокупная задолженность жителей Тюменской области по всем видам кредитов за год увеличилась на 30% и составила 497 млрд рублей», — передает РБК Тюмень информацию из банка. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%.

Рост кредитования эксперты объясняют опасениями тюменцев, которые начались из-за повышения кредитных ставок в начале 2022 года, при этом банки строже подходили к оценке заемщиков. В 2023 году жители успокоились и начали реализовывать отложенный спрос. По мнению специалистов Банка России, в 2024 году тренд на рост кредитования продолжится.

Жители Тюменской области по итогам 2023 года сократили свою налоговую задолженность на 20,4%. Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%.

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Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. «Совокупная задолженность жителей Тюменской области по всем видам кредитов за год увеличилась на 30% и составила 497 млрд рублей», — передает РБК Тюмень информацию из банка. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%. Рост кредитования эксперты объясняют опасениями тюменцев, которые начались из-за повышения кредитных ставок в начале 2022 года, при этом банки строже подходили к оценке заемщиков. В 2023 году жители успокоились и начали реализовывать отложенный спрос. По мнению специалистов Банка России, в 2024 году тренд на рост кредитования продолжится. Жители Тюменской области по итогам 2023 года сократили свою налоговую задолженность на 20,4%. Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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