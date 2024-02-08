Жители Тюменской области набрали кредитов на полмиллиарда рублей

09 февраля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

За год тюменцы увеличили долги по кредитам на 30% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. «Совокупная задолженность жителей Тюменской области по всем видам кредитов за год увеличилась на 30% и составила 497 млрд рублей», — передает РБК Тюмень информацию из банка. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%. Рост кредитования эксперты объясняют опасениями тюменцев, которые начались из-за повышения кредитных ставок в начале 2022 года, при этом банки строже подходили к оценке заемщиков. В 2023 году жители успокоились и начали реализовывать отложенный спрос. По мнению специалистов Банка России, в 2024 году тренд на рост кредитования продолжится. Жители Тюменской области по итогам 2023 года сократили свою налоговую задолженность на 20,4%. Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%.

Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. «Совокупная задолженность жителей Тюменской области по всем видам кредитов за год увеличилась на 30% и составила 497 млрд рублей», — передает РБК Тюмень информацию из банка. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%. Рост кредитования эксперты объясняют опасениями тюменцев, которые начались из-за повышения кредитных ставок в начале 2022 года, при этом банки строже подходили к оценке заемщиков. В 2023 году жители успокоились и начали реализовывать отложенный спрос. По мнению специалистов Банка России, в 2024 году тренд на рост кредитования продолжится. Жители Тюменской области по итогам 2023 года сократили свою налоговую задолженность на 20,4%. Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%.