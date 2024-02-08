Из украинского плена вернулись пятеро свердловчан

В числе российских военнослужащих, которые 8 февраля вернулись из украинского плена, пятеро свердловчан. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Дождались! Так мне написала жена одного из вернувшихся бойцов. Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады», — написал Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».
Мерзлякова отдельно поблагодарила глав городов, районов и Минобороны РФ. «Вам сил, терпения, здоровья! И пусть наши ребята, которые пока еще там, верят: своих не бросаем», — добавила омбудсмен.
Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.
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