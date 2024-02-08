08 февраля 2024

Из украинского плена вернулись пятеро свердловчан

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Обмен по формуле 100 на 100 произошел 8 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В числе российских военнослужащих, которые 8 февраля вернулись из украинского плена, пятеро свердловчан. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Дождались! Так мне написала жена одного из вернувшихся бойцов. Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады», — написал Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Мерзлякова отдельно поблагодарила глав городов, районов и Минобороны РФ. «Вам сил, терпения, здоровья! И пусть наши ребята, которые пока еще там, верят: своих не бросаем», — добавила омбудсмен.

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.

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В числе российских военнослужащих, которые 8 февраля вернулись из украинского плена, пятеро свердловчан. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Дождались! Так мне написала жена одного из вернувшихся бойцов. Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады», — написал Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Мерзлякова отдельно поблагодарила глав городов, районов и Минобороны РФ. «Вам сил, терпения, здоровья! И пусть наши ребята, которые пока еще там, верят: своих не бросаем», — добавила омбудсмен. Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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