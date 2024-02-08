08 февраля 2024

Под Челябинском водитель разбился насмерть из-за вылетевшего на встречку авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики констатировали смерть водителя Фото:

В Сосновском районе под Челябинском 9 февраля водитель разбился насмерть после столкновения с автомобилем со встречной полосы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла около 07:05.

«Около семи часов пяти минут на обходе Челябинска водитель автомобиля Land Rover, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где это было разрешено. Столкнулся со встречным ВАЗ-2106, водитель которого скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 12 километре автодороги Шагол — Красное поле — Западный. За рулем иномарки находился 67-летний автомобилист. Он не справился с управлением. Автомашиной ВАЗ управлял мужчина 1972 года рождения.

ДТП произошло рано утром на объездной дороге вокруг Челябинска
ДТП произошло рано утром на объездной дороге вокруг Челябинска
Фото:
Выезд на встречную полосу совершил водитель автомобиля Land Rover
Выезд на встречную полосу совершил водитель автомобиля Land Rover
Фото:
Сидевший за рулем ВАЗа мужчина скончался на месте происшествия
Сидевший за рулем ВАЗа мужчина скончался на месте происшествия
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском 9 февраля водитель разбился насмерть после столкновения с автомобилем со встречной полосы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла около 07:05. «Около семи часов пяти минут на обходе Челябинска водитель автомобиля Land Rover, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где это было разрешено. Столкнулся со встречным ВАЗ-2106, водитель которого скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 12 километре автодороги Шагол — Красное поле — Западный. За рулем иномарки находился 67-летний автомобилист. Он не справился с управлением. Автомашиной ВАЗ управлял мужчина 1972 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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