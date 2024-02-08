В Сосновском районе под Челябинском 9 февраля водитель разбился насмерть после столкновения с автомобилем со встречной полосы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла около 07:05.
«Около семи часов пяти минут на обходе Челябинска водитель автомобиля Land Rover, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где это было разрешено. Столкнулся со встречным ВАЗ-2106, водитель которого скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 12 километре автодороги Шагол — Красное поле — Западный. За рулем иномарки находился 67-летний автомобилист. Он не справился с управлением. Автомашиной ВАЗ управлял мужчина 1972 года рождения.
ДТП произошло рано утром на объездной дороге вокруг Челябинска
Фото: пресс-служба Главного управления ГИБДД по Челябинской области
Выезд на встречную полосу совершил водитель автомобиля Land Rover
Фото: пресс-служба Главного управления ГИБДД по Челябинской области
Сидевший за рулем ВАЗа мужчина скончался на месте происшествия
Фото: пресс-служба Главного управления ГИБДД по Челябинской области
В Сосновском районе под Челябинском 9 февраля водитель разбился насмерть после столкновения с автомобилем со встречной полосы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла около 07:05. «Около семи часов пяти минут на обходе Челябинска водитель автомобиля Land Rover, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где это было разрешено. Столкнулся со встречным ВАЗ-2106, водитель которого скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 12 километре автодороги Шагол — Красное поле — Западный. За рулем иномарки находился 67-летний автомобилист. Он не справился с управлением. Автомашиной ВАЗ управлял мужчина 1972 года рождения.