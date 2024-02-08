Курганцы начали получать увеличенные выплаты по больничным

Максимальные размеры пособий по больничным выросли в 1,5 раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Курганской области начали получать увеличенные выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Максимальное пособие по беременности и родом в регионе за 194 дня выросло до 783 тысяч рублей, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Курганской области.

«В Курганской области с 1 января 2024 года в 1,5 раза выросли максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан», — указано в сообщении отделения соцфонда. Вырос размер дневного пособия по временной нетрудоспособности: он составляет от 727 до 4 039 рублей.

Специалисты уточнили, что пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам рассчитываются из заработка, полученного за два предшествующих года. Работодатель оплачивает первые три дня болезни, а региональное отделение СФР — остальные дни.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают работающие родители в размере 40% среднего заработка за два последних года до выхода в отпуск. Для 2024 года предельный уровень установлен в размере 49 123 рублей в месяц.

URA.RU писало, что Соцфонд проиндексирует выплаты жителям Курганской области до 7,5% в 2024 году. С 1 февраля вырастет размер маткапитала на первого и на второго ребенка (на 44 и на 58 тысяч рублей соответственно).

Соцфонд информирует об увеличении размера пособий по беременности и родам в Курганской области Скрин: Отделение Социального фонда России по Курганской области