В Салехарде нашли подрядчика для строительства экстрим-парка

В Салехарде (ЯНАО) в торгах на строительство модульного мини-спортивного комплекса для экстрим-парка победила компания из Подмосковья. Объект будет возведен за 384 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие. Заявка соответствует требованиям. Определение подрядчика завершено — ООО „Диалог Металлстрой“. Цена контракта — 384 млн рублей», — указано в карточке лота на сервисе Госазакупок.
По данным, размещенных на сайте «Сбис», компания зарегистрирована в 2014 году в Истре Московской области. Гендиректором является Армен Манукян.
Ранее URA.RU сообщало, что в здании нового спорткомплекса будут размещены скейт-парк, воркаут-зона, скалодром и батуты. Проект предусматривает также озеленение территории, установка ограждений, скамеек и уличного освещения. Общая площадь территории нового общественного пространства составит не менее 1800 квадратных метров.
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