08 февраля 2024

Пермские ученые создали андроида с «больными» зубами

Пермские ученые разработали робота-пациента для учебы студентов-стоматологов
© Служба новостей «URA.RU»
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На роботе смогут проводить тренировки студенты-стоматологи (архивное фото) Фото:

Ученые Пермского Политеха, Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера и Российского университета медицины закончили разработку нового симулятора. Это антропоморфный робот, который имитирует пациента в стоматологическом кресле. Он оснащен сменными челюстями для тренировок по лечению кариеса и других заболеваний зубов.

«Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, изготовленными из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Он подготовлен к четырем видам стоматологических процедур. Это лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление. Специальная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении. Так робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь», — рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

Назначение робота — подготовка студентов-стоматологов к работе в реальных условиях клиники. Примерная стоимость одного симулятора с необходимым программным обеспечением составляет около шести миллионов рублей. Планы на 2024 года — поставка пяти промышленных образцов. Заказ на робота поступил от нескольких московских стоматологических клиник, Пермского медицинского университета и частной стоматологической компании. В будущем разработчики хотят усовершенствовать изобретение. По их замыслам, андроид должен имитировать страх перед стоматологом и даже проявлять к врачу агрессию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми компания Promobot создала робота-психотерапевта с искусственным интеллектом. Он способен имитировать общение любой сложности с реальным человеком и может оказать ему «психологическую поддержку».

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Ученые Пермского Политеха, Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера и Российского университета медицины закончили разработку нового симулятора. Это антропоморфный робот, который имитирует пациента в стоматологическом кресле. Он оснащен сменными челюстями для тренировок по лечению кариеса и других заболеваний зубов. «Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, изготовленными из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Он подготовлен к четырем видам стоматологических процедур. Это лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление. Специальная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении. Так робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь», — рассказали в пресс-службе Пермского Политеха. Назначение робота — подготовка студентов-стоматологов к работе в реальных условиях клиники. Примерная стоимость одного симулятора с необходимым программным обеспечением составляет около шести миллионов рублей. Планы на 2024 года — поставка пяти промышленных образцов. Заказ на робота поступил от нескольких московских стоматологических клиник, Пермского медицинского университета и частной стоматологической компании. В будущем разработчики хотят усовершенствовать изобретение. По их замыслам, андроид должен имитировать страх перед стоматологом и даже проявлять к врачу агрессию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми компания Promobot создала робота-психотерапевта с искусственным интеллектом. Он способен имитировать общение любой сложности с реальным человеком и может оказать ему «психологическую поддержку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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