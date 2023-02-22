22 февраля 2023

В Перми создали робота-психотерапевта

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, робот, promobot, промобот, антропоморфный робот
В Перми появится робот-психотерапевт Фото:

В Перми создали робота-психотерапевта с искусственным интеллектом. По словам разработчика — компании Promobot — чат-бот на базе интеллектуальной платформы сымитирует общение любой сложности с реальным человеком и сможет оказать ему «психологическую поддержку».

«Имитируя общение с человеком, бот круглосуточно выслушивает пользователей, быстро реагирует и предлагает помощь в виде психотерапевтических упражнений и сеансов психотерапии. Боту доступна интеграция с облачными системами и популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками (Яндекс, Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix). Помимо этого, бот может общаться на нескольких языках. На данном этапе планируется использовать русский и английский языки», — рассказали в компании.

По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, бот-психотерапевт очень быстро определяет тему обращения, а также задает основные и дополняющие вопросы. «Сейчас решение планируют использовать некоторые телеком-операторы и несколько банков», — добавил он. Робот сможет выписывать лекарства и антидепрессанты, если это будет разрешено законодательством, отметили в компании.

Ранее в Promobot создали бота-психолога с искусственным интеллектом. По словам создателей, он поможет справиться со стрессом и тревогой. URA.RU также рассказывало о машине, которая будет делать ЭКГ и другие медицинские процедуры.

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В Перми создали робота-психотерапевта с искусственным интеллектом. По словам разработчика — компании Promobot — чат-бот на базе интеллектуальной платформы сымитирует общение любой сложности с реальным человеком и сможет оказать ему «психологическую поддержку». «Имитируя общение с человеком, бот круглосуточно выслушивает пользователей, быстро реагирует и предлагает помощь в виде психотерапевтических упражнений и сеансов психотерапии. Боту доступна интеграция с облачными системами и популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками (Яндекс, Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix). Помимо этого, бот может общаться на нескольких языках. На данном этапе планируется использовать русский и английский языки», — рассказали в компании. По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, бот-психотерапевт очень быстро определяет тему обращения, а также задает основные и дополняющие вопросы. «Сейчас решение планируют использовать некоторые телеком-операторы и несколько банков», — добавил он. Робот сможет выписывать лекарства и антидепрессанты, если это будет разрешено законодательством, отметили в компании. Ранее в Promobot создали бота-психолога с искусственным интеллектом. По словам создателей, он поможет справиться со стрессом и тревогой. URA.RU также рассказывало о машине, которая будет делать ЭКГ и другие медицинские процедуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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