В Перми появится робот-психотерапевт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми создали робота-психотерапевта с искусственным интеллектом. По словам разработчика — компании Promobot — чат-бот на базе интеллектуальной платформы сымитирует общение любой сложности с реальным человеком и сможет оказать ему «психологическую поддержку».

«Имитируя общение с человеком, бот круглосуточно выслушивает пользователей, быстро реагирует и предлагает помощь в виде психотерапевтических упражнений и сеансов психотерапии. Боту доступна интеграция с облачными системами и популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками (Яндекс, Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix). Помимо этого, бот может общаться на нескольких языках. На данном этапе планируется использовать русский и английский языки», — рассказали в компании.

По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, бот-психотерапевт очень быстро определяет тему обращения, а также задает основные и дополняющие вопросы. «Сейчас решение планируют использовать некоторые телеком-операторы и несколько банков», — добавил он. Робот сможет выписывать лекарства и антидепрессанты, если это будет разрешено законодательством, отметили в компании.

Ранее в Promobot создали бота-психолога с искусственным интеллектом. По словам создателей, он поможет справиться со стрессом и тревогой. URA.RU также рассказывало о машине, которая будет делать ЭКГ и другие медицинские процедуры.