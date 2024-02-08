У половины челябинцев на работе остается много свободного времени

SuperJob: 50% челябинцев успевают сделать работу раньше завершения трудового дня

09 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Челябинцы успевают выполнять свои обязанности раньше завершения рабочего дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У каждого второго жителя Челябинска на работе остается много свободного времени. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, свои обязанности экономически активные горожане могут выполнить быстрее, чем длится рабочий день. «Каждый второй челябинец признался, что может выполнить свою работу быстрее, чем за восьмичасовой рабочий день. Так ответили 55% респондентов», — рассказали в SuperJob. Выяснилось, что каждому пятому надо шесть часов на работу, а для 14% челябинцев достаточно и пяти часов. Каждый десятый готов справляться за четыре часа. И лишь незначительное количество, 5%, потребовали для себя семь часов дневного распорядка. Одновременно каждый двадцатый уверен: чтобы все успеть сделать, требуется не менее восьми часов работы. Иначе справиться с возложенными функциями никакой возможности нет. Чаще всего об этом говорили в ходе исследования квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты. Женщины настроены работать быстрее мужчин (59% против 47%).

У каждого второго жителя Челябинска на работе остается много свободного времени. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, свои обязанности экономически активные горожане могут выполнить быстрее, чем длится рабочий день. «Каждый второй челябинец признался, что может выполнить свою работу быстрее, чем за восьмичасовой рабочий день. Так ответили 55% респондентов», — рассказали в SuperJob. Выяснилось, что каждому пятому надо шесть часов на работу, а для 14% челябинцев достаточно и пяти часов. Каждый десятый готов справляться за четыре часа. И лишь незначительное количество, 5%, потребовали для себя семь часов дневного распорядка. Одновременно каждый двадцатый уверен: чтобы все успеть сделать, требуется не менее восьми часов работы. Иначе справиться с возложенными функциями никакой возможности нет. Чаще всего об этом говорили в ходе исследования квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты. Женщины настроены работать быстрее мужчин (59% против 47%).