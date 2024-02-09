Карта спецоперации на Украине 9 февраля: ВС РФ овладели двумя опорниками на купянском направлении

Российские военные овладели двумя опорниками ВСУ на купянском направлении

09 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Экипажи Ка-52М уничтожили на донецком направлении технику и пункт управления ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Купянское направление ВС РФ улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами на купянском направлении. Мотострелковые подразделения отразили пять контратак ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны. Расчеты самоходных пушек 2С7 уничтожили 155-мм гаубицу М777, состоящую на вооружении украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» возле сел Колодезень и Ивановка. Потери ВСУ составили 30 военных, два минометных расчета, а также пункт боепитания и пункт управления беспилотниками. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты украинцев на данном участке фронта. Сбитые беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии. Донецкое направление Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении. В результате был уничтожен пункт управления и бронетехника противника. Российские войска при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-восточных окраинах Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом. Херсонское направление ВС РФ нанесли атаку по украинскому плацдарму на левобережье Днепра в Крынках. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Белозерке, Херсоне, Чернобаевке, Молодежном, Антоновке, Токаревке и Тягинке. Запорожское направление Российские военные пытались занять новые позиции со стороны Новопрокоповки и Вербового. Артиллерия ВСУ вела огонь по ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофедоровке. Ранее URA.RU приводило карту боевых действий на Украине за 8 февраля. Тогда украинские военно-морские силы понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. ВС РФ улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами на купянском направлении. Мотострелковые подразделения отразили пять контратак ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны. Расчеты самоходных пушек 2С7 уничтожили 155-мм гаубицу М777, состоящую на вооружении украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» возле сел Колодезень и Ивановка. Потери ВСУ составили 30 военных, два минометных расчета, а также пункт боепитания и пункт управления беспилотниками. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты украинцев на данном участке фронта. Сбитые беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении. В результате был уничтожен пункт управления и бронетехника противника. Российские войска при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-восточных окраинах Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом. ВС РФ нанесли атаку по украинскому плацдарму на левобережье Днепра в Крынках. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Белозерке, Херсоне, Чернобаевке, Молодежном, Антоновке, Токаревке и Тягинке. Российские военные пытались занять новые позиции со стороны Новопрокоповки и Вербового. Артиллерия ВСУ вела огонь по ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофедоровке. Ранее URA.RU приводило карту боевых действий на Украине за 8 февраля. Тогда украинские военно-морские силы понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов.