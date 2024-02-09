Карта спецоперации на Украине 9 февраля: ВС РФ овладели двумя опорниками на купянском направлении

Российские военные овладели двумя опорниками ВСУ на купянском направлении
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Экипажи Ка-52М уничтожили на донецком направлении технику и пункт управления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Купянское направление

ВС РФ улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами на купянском направлении. Мотострелковые подразделения отразили пять контратак ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны. Расчеты самоходных пушек 2С7 уничтожили 155-мм гаубицу М777, состоящую на вооружении украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» возле сел Колодезень и Ивановка. Потери ВСУ составили 30 военных, два минометных расчета, а также пункт боепитания и пункт управления беспилотниками.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты украинцев на данном участке фронта. Сбитые беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии.

Донецкое направление

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении. В результате был уничтожен пункт управления и бронетехника противника.

Российские войска при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-восточных окраинах Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом.

Херсонское направление

ВС РФ нанесли атаку по украинскому плацдарму на левобережье Днепра в Крынках. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Белозерке, Херсоне, Чернобаевке, Молодежном, Антоновке, Токаревке и Тягинке.

Запорожское направление

Российские военные пытались занять новые позиции со стороны Новопрокоповки и Вербового. Артиллерия ВСУ вела огонь по ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофедоровке.

Ранее URA.RU приводило карту боевых действий на Украине за 8 февраля. Тогда украинские военно-морские силы понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов.

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Российские военнослужащие овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. ВС РФ улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами на купянском направлении. Мотострелковые подразделения отразили пять контратак ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны. Расчеты самоходных пушек 2С7 уничтожили 155-мм гаубицу М777, состоящую на вооружении украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» возле сел Колодезень и Ивановка. Потери ВСУ составили 30 военных, два минометных расчета, а также пункт боепитания и пункт управления беспилотниками. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты украинцев на данном участке фронта. Сбитые беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении. В результате был уничтожен пункт управления и бронетехника противника. Российские войска при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-восточных окраинах Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом. ВС РФ нанесли атаку по украинскому плацдарму на левобережье Днепра в Крынках. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Белозерке, Херсоне, Чернобаевке, Молодежном, Антоновке, Токаревке и Тягинке. Российские военные пытались занять новые позиции со стороны Новопрокоповки и Вербового. Артиллерия ВСУ вела огонь по ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофедоровке. Ранее URA.RU приводило карту боевых действий на Украине за 8 февраля. Тогда украинские военно-морские силы понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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