Бизнесмену из ХМАО грозит тюремный срок за незаконную добычу песка

На 70-летнего бизнесмена из Югорска возбудили уголовное дело за незаконную добычу песка, на которой он заработал более 9,5 миллионов рублей. Вырученные деньги мужчина тратил на развитие своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Житель города Югорска в 2016 году взял в аренду для ведения сельского хозяйства земельный участок на территории Эсского участкового лесничества Советского района, где в дальнейшем организовал несанкционированную добычу песка. Не имея лицензии на право пользования недрами, югорчанин в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, используя специальную технику, осуществлял добычу и реализацию песка. В результате подозреваемым был извлечен доход на сумму более 9,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
За незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере на югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.