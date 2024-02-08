08 февраля 2024

Бизнесмену из ХМАО грозит тюремный срок за незаконную добычу песка

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмену из ХМАО грозит срок лишения свободы до 5 лет за незаконную добычу песка Фото:

На 70-летнего бизнесмена из Югорска возбудили уголовное дело за незаконную добычу песка, на которой он заработал более 9,5 миллионов рублей. Вырученные деньги мужчина тратил на развитие своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Житель города Югорска в 2016 году взял в аренду для ведения сельского хозяйства земельный участок на территории Эсского участкового лесничества Советского района, где в дальнейшем организовал несанкционированную добычу песка. Не имея лицензии на право пользования недрами, югорчанин в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, используя специальную технику, осуществлял добычу и реализацию песка. В результате подозреваемым был извлечен доход на сумму более 9,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

За незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере на югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.

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На 70-летнего бизнесмена из Югорска возбудили уголовное дело за незаконную добычу песка, на которой он заработал более 9,5 миллионов рублей. Вырученные деньги мужчина тратил на развитие своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Житель города Югорска в 2016 году взял в аренду для ведения сельского хозяйства земельный участок на территории Эсского участкового лесничества Советского района, где в дальнейшем организовал несанкционированную добычу песка. Не имея лицензии на право пользования недрами, югорчанин в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, используя специальную технику, осуществлял добычу и реализацию песка. В результате подозреваемым был извлечен доход на сумму более 9,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. За незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере на югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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