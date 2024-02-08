Бизнесмену из ХМАО грозит тюремный срок за незаконную добычу песка

09 февраля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Бизнесмену из ХМАО грозит срок лишения свободы до 5 лет за незаконную добычу песка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 70-летнего бизнесмена из Югорска возбудили уголовное дело за незаконную добычу песка, на которой он заработал более 9,5 миллионов рублей. Вырученные деньги мужчина тратил на развитие своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Житель города Югорска в 2016 году взял в аренду для ведения сельского хозяйства земельный участок на территории Эсского участкового лесничества Советского района, где в дальнейшем организовал несанкционированную добычу песка. Не имея лицензии на право пользования недрами, югорчанин в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, используя специальную технику, осуществлял добычу и реализацию песка. В результате подозреваемым был извлечен доход на сумму более 9,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.



За незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере на югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.

На 70-летнего бизнесмена из Югорска возбудили уголовное дело за незаконную добычу песка, на которой он заработал более 9,5 миллионов рублей. Вырученные деньги мужчина тратил на развитие своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Житель города Югорска в 2016 году взял в аренду для ведения сельского хозяйства земельный участок на территории Эсского участкового лесничества Советского района, где в дальнейшем организовал несанкционированную добычу песка. Не имея лицензии на право пользования недрами, югорчанин в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, используя специальную технику, осуществлял добычу и реализацию песка. В результате подозреваемым был извлечен доход на сумму более 9,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. За незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере на югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до пяти лет.