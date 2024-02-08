08 февраля 2024

На челябинском участке М-5 водители перекрыли трассу в попытках объехать пробку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неуважение к другим участникам движения и игнорирование правил стало причиной заторов Фото:

На трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области водители, в попытках объехать заторы, парализуют сложные участки дороги. Движение вечером 8 февраля и утром 9 февраля остановилось сразу на нескольких участках трассы, сообщил URA.RU руководитель дежурно-диспетчерской службы (ДДС) Упрдор «Южный Урал» Антон Бутов.

«Сейчас затруднение движения в горнозаводской местности, по итогам оперативного совещания с ГИБДД и подрядными организациями, создано самими водителями большегрузных автомобилей. Как только освобождается встречная полоса, не считаясь с остальными участниками движения, игнорируя ПДД, водители ряда большегрузов осуществляют выезд на встречную полосу, полностью парализуя движение», — сообщил URA.RU Бутов.

Сейчас движение затруднено в районе Сима, Аши, поворота на поселок Корпачево и Юрюзани. Подобная ситуация сложилась на 1563 км трассы «Урал». В Южноуральском Росавтодоре также уточнили, что ночью на 9 февраля движение было парализовано с1584 по 1589 км трассы М-5. Причиной также стал выезд водителей на встречную полосу для объезда пробки.

Начальник ДДС управления отметил, что, следуя правилам объезда препятствия, водители могли избежать полной остановки движения. Автомобилист должен убедиться, что транспорт, совершавший обгон впереди него, закончил маневр. Даже при отсутствии знаков, другое поведение считается нарушением.

«Если бы участники движения спокойно стояли в одной полосе, оно бы двигалось. Скорость движения была бы ниже обычной, с учетом погодных условий, но участок не был бы парализован», — отметил Бутов.

Кроме того, водители большегрузов сделали невозможной обработку трассы и уборку снега, техника подрядных организаций не может преодолеть искусственно созданные заторы, в результате страдают сотни других участников движения, отметили в управлении Росавтодора. Накануне образовался затор и на другом участке. Причиной стало решение четырех водителей: грузовики остановили на проезжей части из-за желания отдохнуть.

Движение на части участков из-за попыток объехать затор осталось парализованным и утром 9 февраля
Движение на части участков из-за попыток объехать затор осталось парализованным и утром 9 февраля
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На трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области водители, в попытках объехать заторы, парализуют сложные участки дороги. Движение вечером 8 февраля и утром 9 февраля остановилось сразу на нескольких участках трассы, сообщил URA.RU руководитель дежурно-диспетчерской службы (ДДС) Упрдор «Южный Урал» Антон Бутов. «Сейчас затруднение движения в горнозаводской местности, по итогам оперативного совещания с ГИБДД и подрядными организациями, создано самими водителями большегрузных автомобилей. Как только освобождается встречная полоса, не считаясь с остальными участниками движения, игнорируя ПДД, водители ряда большегрузов осуществляют выезд на встречную полосу, полностью парализуя движение», — сообщил URA.RU Бутов. Сейчас движение затруднено в районе Сима, Аши, поворота на поселок Корпачево и Юрюзани. Подобная ситуация сложилась на 1563 км трассы «Урал». В Южноуральском Росавтодоре также уточнили, что ночью на 9 февраля движение было парализовано с1584 по 1589 км трассы М-5. Причиной также стал выезд водителей на встречную полосу для объезда пробки. Начальник ДДС управления отметил, что, следуя правилам объезда препятствия, водители могли избежать полной остановки движения. Автомобилист должен убедиться, что транспорт, совершавший обгон впереди него, закончил маневр. Даже при отсутствии знаков, другое поведение считается нарушением. «Если бы участники движения спокойно стояли в одной полосе, оно бы двигалось. Скорость движения была бы ниже обычной, с учетом погодных условий, но участок не был бы парализован», — отметил Бутов. Кроме того, водители большегрузов сделали невозможной обработку трассы и уборку снега, техника подрядных организаций не может преодолеть искусственно созданные заторы, в результате страдают сотни других участников движения, отметили в управлении Росавтодора. Накануне образовался затор и на другом участке. Причиной стало решение четырех водителей: грузовики остановили на проезжей части из-за желания отдохнуть.
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