В Екатеринбурге простились с парализованной свердловчанкой, которую зарезал муж. Фото

09 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

С конца января Елена лежала парализованная, ее зарезал супруг Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой В храме святых целителей Космы и Дамиана в Екатеринбурге родные и близкие простились с Еленой Т., жительницей Первоуральска, которую зарезал муж, когда она лежала парализованная. На прощание пришли около 30 человек, передает корреспондент URA.RU. «Перед Новым годом Лена попала в больницу с пневмонией. Потом ей стало совсем плохо, ее парализовало. Увезли в больницу Белоярского, потом перевели в Каменск-Уральский, а после вернули в Первоуральск. В конце января [супруг] Рустам забрал ее домой, а перед этим увез младшего сына в Башкирию к бабушке», — вспомнила одна из подруг погибшей. «Лена не рассказывала о своих болезнях. Говорила, что они могли ругаться с Рустамом. Любили выпить, из-за этого были коммунальные долги. Им пришлось продать квартиру и взять другую, поменьше, затем они сделали так второй раз и уехали в Первоуральск», — добавила другая подруга. После прощания тело повезли на кремацию, а родные отправились на обед. Общаться с журналистами они отказались. Трагедия произошла на улице Прокатчиков в Первоуральске. Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вся информация о деле — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В храме святых целителей Космы и Дамиана в Екатеринбурге родные и близкие простились с Еленой Т., жительницей Первоуральска, которую зарезал муж, когда она лежала парализованная. На прощание пришли около 30 человек, передает корреспондент URA.RU. «Перед Новым годом Лена попала в больницу с пневмонией. Потом ей стало совсем плохо, ее парализовало. Увезли в больницу Белоярского, потом перевели в Каменск-Уральский, а после вернули в Первоуральск. В конце января [супруг] Рустам забрал ее домой, а перед этим увез младшего сына в Башкирию к бабушке», — вспомнила одна из подруг погибшей. «Лена не рассказывала о своих болезнях. Говорила, что они могли ругаться с Рустамом. Любили выпить, из-за этого были коммунальные долги. Им пришлось продать квартиру и взять другую, поменьше, затем они сделали так второй раз и уехали в Первоуральск», — добавила другая подруга. После прощания тело повезли на кремацию, а родные отправились на обед. Общаться с журналистами они отказались. Трагедия произошла на улице Прокатчиков в Первоуральске. Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вся информация о деле — в сюжете URA.RU.