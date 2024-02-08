08 февраля 2024

В Екатеринбурге простились с парализованной свердловчанкой, которую зарезал муж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С конца января Елена лежала парализованная, ее зарезал супруг
С конца января Елена лежала парализованная, ее зарезал супруг Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

В храме святых целителей Космы и Дамиана в Екатеринбурге родные и близкие простились с Еленой Т., жительницей Первоуральска, которую зарезал муж, когда она лежала парализованная. На прощание пришли около 30 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Перед Новым годом Лена попала в больницу с пневмонией. Потом ей стало совсем плохо, ее парализовало. Увезли в больницу Белоярского, потом перевели в Каменск-Уральский, а после вернули в Первоуральск. В конце января [супруг] Рустам забрал ее домой, а перед этим увез младшего сына в Башкирию к бабушке», — вспомнила одна из подруг погибшей.

«Лена не рассказывала о своих болезнях. Говорила, что они могли ругаться с Рустамом. Любили выпить, из-за этого были коммунальные долги. Им пришлось продать квартиру и взять другую, поменьше, затем они сделали так второй раз и уехали в Первоуральск», — добавила другая подруга.

После прощания тело повезли на кремацию, а родные отправились на обед. Общаться с журналистами они отказались.

Трагедия произошла на улице Прокатчиков в Первоуральске. Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вся информация о деле — в сюжете URA.RU.

Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург
Фото:
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В храме святых целителей Космы и Дамиана в Екатеринбурге родные и близкие простились с Еленой Т., жительницей Первоуральска, которую зарезал муж, когда она лежала парализованная. На прощание пришли около 30 человек, передает корреспондент URA.RU. «Перед Новым годом Лена попала в больницу с пневмонией. Потом ей стало совсем плохо, ее парализовало. Увезли в больницу Белоярского, потом перевели в Каменск-Уральский, а после вернули в Первоуральск. В конце января [супруг] Рустам забрал ее домой, а перед этим увез младшего сына в Башкирию к бабушке», — вспомнила одна из подруг погибшей. «Лена не рассказывала о своих болезнях. Говорила, что они могли ругаться с Рустамом. Любили выпить, из-за этого были коммунальные долги. Им пришлось продать квартиру и взять другую, поменьше, затем они сделали так второй раз и уехали в Первоуральск», — добавила другая подруга. После прощания тело повезли на кремацию, а родные отправились на обед. Общаться с журналистами они отказались. Трагедия произошла на улице Прокатчиков в Первоуральске. Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вся информация о деле — в сюжете URA.RU.
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