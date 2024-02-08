Замглавы Кургана Плешков уволен с должности

Заместитель главы Кургана, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале
«Замглавы Кургана Директор ДРГХ администрации Кургана уволен. Исполнение обязанностей директора департамента развития городского хозяйства возложено на заместителя директора ДРГХ Сергея Герасименко», — пишет пресс-служба мэрии.
Ранее URA.RU писало, что у мэра Кургана появился новый заместитель. Такой статус, накануне 10 января, по решению курганской городской думы получил Плешков. Он возглавлял возглавлял департамент с мая 2021 года.
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