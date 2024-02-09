Пенсионерка рассказала, что растаявший снег топит ее квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе Челябинской области 76-летняя женщина вышла на крышу девятиэтажки для очистки снега, из-за таяния которого топит ее квартиру. В городской мэрии уточнили, что рабочие уже заканчивают чистку крыши и предупредили об опасности таких «подвигов».

«Дом № 55 по проспекту Октября находится под управлением УК „Служба заказчика“. Силами сотрудников компании третий день ведутся работы по очистке крыши от снега. Во время обеденного перерыва сотрудников жители дома самостоятельно поднялись на крышу и принялись расчищать снег, снимая все это на видео», — сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на место работ выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который лично убедился, что больше половины крыши уже очищено. Работы планируется закончить до 13 февраля. Комаров встретился с пенсионеркой и сообщил о ремонте кровли, который проведут уже весной, чтобы устранить протечки. Также он обратил внимание женщины на то, что такие «подвиги» небезопасны.

Больше половины кровли уже очищено от снега Пресс-служба мэрии Миасса