В Миассе бабушка залезла на крышу девятиэтажки для очистки снега. Фото, видео

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Чистка крыши УрГПУ на Карла Либкнехта. Екатеринбург, уборка снега, зима, снег на крыше, чистка крыши дома
Пенсионерка рассказала, что растаявший снег топит ее квартиру Фото:

В Миассе Челябинской области 76-летняя женщина вышла на крышу девятиэтажки для очистки снега, из-за таяния которого топит ее квартиру. В городской мэрии уточнили, что рабочие уже заканчивают чистку крыши и предупредили об опасности таких «подвигов».

«Дом № 55 по проспекту Октября находится под управлением УК „Служба заказчика“. Силами сотрудников компании третий день ведутся работы по очистке крыши от снега. Во время обеденного перерыва сотрудников жители дома самостоятельно поднялись на крышу и принялись расчищать снег, снимая все это на видео», — сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на место работ выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который лично убедился, что больше половины крыши уже очищено. Работы планируется закончить до 13 февраля. Комаров встретился с пенсионеркой и сообщил о ремонте кровли, который проведут уже весной, чтобы устранить протечки. Также он обратил внимание женщины на то, что такие «подвиги» небезопасны.

Больше половины кровли уже очищено от снега
Больше половины кровли уже очищено от снега
Бабушке пообещали провести ремонт кровли ближайшей весной
Бабушке пообещали провести ремонт кровли ближайшей весной

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В Миассе Челябинской области 76-летняя женщина вышла на крышу девятиэтажки для очистки снега, из-за таяния которого топит ее квартиру. В городской мэрии уточнили, что рабочие уже заканчивают чистку крыши и предупредили об опасности таких «подвигов». «Дом № 55 по проспекту Октября находится под управлением УК „Служба заказчика“. Силами сотрудников компании третий день ведутся работы по очистке крыши от снега. Во время обеденного перерыва сотрудников жители дома самостоятельно поднялись на крышу и принялись расчищать снег, снимая все это на видео», — сообщили в пресс-службе администрации Миасса. В пресс-службе мэрии уточнили, что на место работ выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который лично убедился, что больше половины крыши уже очищено. Работы планируется закончить до 13 февраля. Комаров встретился с пенсионеркой и сообщил о ремонте кровли, который проведут уже весной, чтобы устранить протечки. Также он обратил внимание женщины на то, что такие «подвиги» небезопасны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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