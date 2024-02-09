В челябинском городе из-за снега рухнула крыша в аварийном доме

09 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Крыша в аварийном доме рухнула из-за снеговой нагрузки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аварийном доме Катав-Ивановска Челябинской области из-за обилия снега рухнула крыша. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии района. «Этот дом №32 по улице Олега Кошевого на восемь квартир. Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 квадратных метров)», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации района. В результате обрушения крыши никто не пострадал. В пресс-службе мэрии добавили, что данная квартира расселена, в квартирах пять, шесть и семь живут семь человек, из них трое детей. По данным мэрии, в остальных квартирах никто не проживает, в 2020 году дом признан ветхоаварийным. Об обрушении крыши одноэтажного дома сообщили жители в соцсетях. Они уточнили, что на момент признания дома аварийным в 2020 году износ строения составлял 73%. По их словам, полное расселение дома планируется в 2025 году, а сейчас власти пообещали им восстановить кровлю. Обновлено 9 февраля в 14:15. По данным пресс-службы администрации Катав-Ивановского района, многодетная семья расселена. Данных по остальным жителям аварийного дома пока не предоставлено. В аварийном доме из-за снега рухнула крыша Сообщество «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tekslerpomogi?w=wall-173961957_298955

В аварийном доме Катав-Ивановска Челябинской области из-за обилия снега рухнула крыша. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии района. «Этот дом №32 по улице Олега Кошевого на восемь квартир. Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 квадратных метров)», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации района. В результате обрушения крыши никто не пострадал. В пресс-службе мэрии добавили, что данная квартира расселена, в квартирах пять, шесть и семь живут семь человек, из них трое детей. По данным мэрии, в остальных квартирах никто не проживает, в 2020 году дом признан ветхоаварийным. Об обрушении крыши одноэтажного дома сообщили жители в соцсетях. Они уточнили, что на момент признания дома аварийным в 2020 году износ строения составлял 73%. По их словам, полное расселение дома планируется в 2025 году, а сейчас власти пообещали им восстановить кровлю. Обновлено 9 февраля в 14:15. По данным пресс-службы администрации Катав-Ивановского района, многодетная семья расселена. Данных по остальным жителям аварийного дома пока не предоставлено.