В челябинском городе из-за снега рухнула крыша в аварийном доме

В аварийном доме Катав-Ивановска Челябинской области из-за обилия снега рухнула крыша. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии района.
«Этот дом №32 по улице Олега Кошевого на восемь квартир. Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 квадратных метров)», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации района. В результате обрушения крыши никто не пострадал.
В пресс-службе мэрии добавили, что данная квартира расселена, в квартирах пять, шесть и семь живут семь человек, из них трое детей. По данным мэрии, в остальных квартирах никто не проживает, в 2020 году дом признан ветхоаварийным.
Об обрушении крыши одноэтажного дома сообщили жители в соцсетях. Они уточнили, что на момент признания дома аварийным в 2020 году износ строения составлял 73%. По их словам, полное расселение дома планируется в 2025 году, а сейчас власти пообещали им восстановить кровлю.
Обновлено 9 февраля в 14:15. По данным пресс-службы администрации Катав-Ивановского района, многодетная семья расселена. Данных по остальным жителям аварийного дома пока не предоставлено.
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