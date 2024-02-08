08 февраля 2024

ЯНАО вошел в число лидеров по доступности жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Особое значение для рынка недвижимости приобретет адресная и социально ориентированная ипотека Фото:

Ямало-Ненецкий АО вошел в число субъектов-лидеров по доступности первичного жилья на Урале и по России, которое можно купить в ипотеку при средней процентной ставке. По данным Центробанка, особое значение для рынка недвижимости в 2024 году приобретет адресная и социально ориентированная семейная ипотека.

Как следует из опубликованных на сайте аналитических данных ЦБ, приведенных в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», в ряде регионов наблюдается тенденция к росту доступности первичного жилья, которое можно приобрести в ипотеку при средней ставке и сроке кредитования, а также при условии, что на платежи будет затрачен не более половины заработной платы заемщика. Помимо ЯНАО, в число регионов-лидеров вошли Иркутская область, Бурятия, Хабаровский край, а также некоторые субъекты Северо-Кавказского округа.

По данным «ДОМ.РФ», на Ямале 34-ю девелоперами возводится всего лишь 190 тысяч квадратных метров жилья. Это самые низкие показатели по УРФО. Но благодаря действию социально-ориентированных программ, в том числе по расселению из аварийного жилья, покупке квартир для переселенцев в Тюмени и Арктической ипотеке округ сохраняет за собой статус региона с доступной недвижимостью.

С изменением предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья ямальцы смогут чаще приобретать квартиры и дома по программе Арктической ипотеки. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне в течение ближайших месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что, по предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир.

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Ямало-Ненецкий АО вошел в число субъектов-лидеров по доступности первичного жилья на Урале и по России, которое можно купить в ипотеку при средней процентной ставке. По данным Центробанка, особое значение для рынка недвижимости в 2024 году приобретет адресная и социально ориентированная семейная ипотека. Как следует из опубликованных на сайте аналитических данных ЦБ, приведенных в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», в ряде регионов наблюдается тенденция к росту доступности первичного жилья, которое можно приобрести в ипотеку при средней ставке и сроке кредитования, а также при условии, что на платежи будет затрачен не более половины заработной платы заемщика. Помимо ЯНАО, в число регионов-лидеров вошли Иркутская область, Бурятия, Хабаровский край, а также некоторые субъекты Северо-Кавказского округа. По данным «ДОМ.РФ», на Ямале 34-ю девелоперами возводится всего лишь 190 тысяч квадратных метров жилья. Это самые низкие показатели по УРФО. Но благодаря действию социально-ориентированных программ, в том числе по расселению из аварийного жилья, покупке квартир для переселенцев в Тюмени и Арктической ипотеке округ сохраняет за собой статус региона с доступной недвижимостью. С изменением предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья ямальцы смогут чаще приобретать квартиры и дома по программе Арктической ипотеки. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне в течение ближайших месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что, по предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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