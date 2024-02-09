Песков раскрыл, ждет ли Путин реакции Запада на интервью Карлсону

Песков: Путину важна реакция граждан России
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, ждет ли Путин реакции Запада на интервью Карлсону Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

В Кремле заявили, что для президента РФ Владимира Путина важна реакция на интервью россиян, а не западных элит. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «самое ценное и самое важное».

«Для нас самое главное — реакция наших людей, наших читателей и слушателей. Это всегда было и есть для президента самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей хотели познакомиться с этим интервью. Важно, конечно, и мнение других, потому что президент высказывает свое видение о причинах происходящего, историческое видение. Многое западным читателям будет сложно понять, но там есть специалисты по нашей стране, для которых это будет интересно. Нам важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — пояснил Песков.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. В нем Путин остановился на истории, разъяснил, что стало причиной конфликта на Украине и обозначил свою позицию по переговорам.

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В Кремле заявили, что для президента РФ Владимира Путина важна реакция на интервью россиян, а не западных элит. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «самое ценное и самое важное». «Для нас самое главное — реакция наших людей, наших читателей и слушателей. Это всегда было и есть для президента самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей хотели познакомиться с этим интервью. Важно, конечно, и мнение других, потому что президент высказывает свое видение о причинах происходящего, историческое видение. Многое западным читателям будет сложно понять, но там есть специалисты по нашей стране, для которых это будет интересно. Нам важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — пояснил Песков. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. В нем Путин остановился на истории, разъяснил, что стало причиной конфликта на Украине и обозначил свою позицию по переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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