Песков раскрыл, ждет ли Путин реакции Запада на интервью Карлсону

Песков: Путину важна реакция граждан России

09 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, ждет ли Путин реакции Запада на интервью Карлсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону В Кремле заявили, что для президента РФ Владимира Путина важна реакция на интервью россиян, а не западных элит. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «самое ценное и самое важное». «Для нас самое главное — реакция наших людей, наших читателей и слушателей. Это всегда было и есть для президента самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей хотели познакомиться с этим интервью. Важно, конечно, и мнение других, потому что президент высказывает свое видение о причинах происходящего, историческое видение. Многое западным читателям будет сложно понять, но там есть специалисты по нашей стране, для которых это будет интересно. Нам важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — пояснил Песков. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. В нем Путин остановился на истории, разъяснил, что стало причиной конфликта на Украине и обозначил свою позицию по переговорам.

В Кремле заявили, что для президента РФ Владимира Путина важна реакция на интервью россиян, а не западных элит. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «самое ценное и самое важное». «Для нас самое главное — реакция наших людей, наших читателей и слушателей. Это всегда было и есть для президента самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей хотели познакомиться с этим интервью. Важно, конечно, и мнение других, потому что президент высказывает свое видение о причинах происходящего, историческое видение. Многое западным читателям будет сложно понять, но там есть специалисты по нашей стране, для которых это будет интересно. Нам важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — пояснил Песков. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. В нем Путин остановился на истории, разъяснил, что стало причиной конфликта на Украине и обозначил свою позицию по переговорам.