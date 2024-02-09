В Кремле раскрыли, согласовывал ли Карлсон вопросы для Путина

Карлсон не присылал вопросы для Путина на согласование, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПутин дал интервью американскому журналисту Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон не присылал вопросы для интервью с российским лидером Владимиром Путиным на согласование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, как правило», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Интервью Путина на русском языке можно посмотреть на платформе «Вконтакте,» видео опубликовало агентство URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.