В Кремле раскрыли, согласовывал ли Карлсон вопросы для Путина

Песков: Карлсон не присылал вопросы Путину на согласование

09 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Карлсон не присылал вопросы для Путина на согласование, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Американский журналист Такер Карлсон не присылал вопросы для интервью с российским лидером Владимиром Путиным на согласование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, как правило», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Интервью Путина на русском языке можно посмотреть на платформе «Вконтакте,» видео опубликовало агентство URA.RU.

Американский журналист Такер Карлсон не присылал вопросы для интервью с российским лидером Владимиром Путиным на согласование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, как правило», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Интервью Путина на русском языке можно посмотреть на платформе «Вконтакте,» видео опубликовало агентство URA.RU.