В Кремле раскрыли, согласовывал ли Карлсон вопросы для Путина

Песков: Карлсон не присылал вопросы Путину на согласование
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Карлсон не присылал вопросы для Путина на согласование, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон не присылал вопросы для интервью с российским лидером Владимиром Путиным на согласование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, как правило», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Интервью Путина на русском языке можно посмотреть на платформе «Вконтакте,» видео опубликовало агентство URA.RU.

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Американский журналист Такер Карлсон не присылал вопросы для интервью с российским лидером Владимиром Путиным на согласование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, как правило», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Интервью Путина на русском языке можно посмотреть на платформе «Вконтакте,» видео опубликовало агентство URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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