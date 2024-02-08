Создатель БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге рассказал, как силовики сорвали ее. Видео

Полицейские три часа осматривали гостей БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

09 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Вечеринка проходила в клубе «Фабрика» ночью 4 февраля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Остановив БДСМ-вечеринку в екатеринбургском клубе «Фабрика», силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. После этого участников выводили из помещения, рассказал организатор Станислав Словиковский. «Почему в качестве объекта для проверки выбрана наша вечеринка, неизвестно. Полагаю потому, что мы очень красивые. <…> Была проверка документов, осмотр личных вещей, „пробивка“ по базе», — передает Е1.ru слова Словиковского. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Словиковский признался, что жалеет о том, что большинство приготовленных шоу не были показаны зрителям. «Замысловатые хореографические перформансы с японскими веерами и зонтиками, которые мы репетировали в течение недели, а также яркие фотосессии и выступления музыкантов, которые специально подготовили азиатские сеты», — пояснил он. Полицейские прервали вечеринку ночью 4 февраля. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции.

Остановив БДСМ-вечеринку в екатеринбургском клубе «Фабрика», силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. После этого участников выводили из помещения, рассказал организатор Станислав Словиковский. «Почему в качестве объекта для проверки выбрана наша вечеринка, неизвестно. Полагаю потому, что мы очень красивые. <…> Была проверка документов, осмотр личных вещей, „пробивка“ по базе», — передает Е1.ru слова Словиковского. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Словиковский признался, что жалеет о том, что большинство приготовленных шоу не были показаны зрителям. «Замысловатые хореографические перформансы с японскими веерами и зонтиками, которые мы репетировали в течение недели, а также яркие фотосессии и выступления музыкантов, которые специально подготовили азиатские сеты», — пояснил он. Полицейские прервали вечеринку ночью 4 февраля. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции.