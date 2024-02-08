08 февраля 2024

Создатель БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге рассказал, как силовики сорвали ее. Видео

Полицейские три часа осматривали гостей БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, бдсм вечеринка, blue velvet
Вечеринка проходила в клубе «Фабрика» ночью 4 февраля (архивное фото) Фото:

Остановив БДСМ-вечеринку в екатеринбургском клубе «Фабрика», силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. После этого участников выводили из помещения, рассказал организатор Станислав Словиковский.

«Почему в качестве объекта для проверки выбрана наша вечеринка, неизвестно. Полагаю потому, что мы очень красивые. <…> Была проверка документов, осмотр личных вещей, „пробивка“ по базе», — передает Е1.ru слова Словиковского. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил.

Словиковский признался, что жалеет о том, что большинство приготовленных шоу не были показаны зрителям. «Замысловатые хореографические перформансы с японскими веерами и зонтиками, которые мы репетировали в течение недели, а также яркие фотосессии и выступления музыкантов, которые специально подготовили азиатские сеты», — пояснил он.

Полицейские прервали вечеринку ночью 4 февраля. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции.

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Остановив БДСМ-вечеринку в екатеринбургском клубе «Фабрика», силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. После этого участников выводили из помещения, рассказал организатор Станислав Словиковский. «Почему в качестве объекта для проверки выбрана наша вечеринка, неизвестно. Полагаю потому, что мы очень красивые. <…> Была проверка документов, осмотр личных вещей, „пробивка“ по базе», — передает Е1.ru слова Словиковского. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Словиковский признался, что жалеет о том, что большинство приготовленных шоу не были показаны зрителям. «Замысловатые хореографические перформансы с японскими веерами и зонтиками, которые мы репетировали в течение недели, а также яркие фотосессии и выступления музыкантов, которые специально подготовили азиатские сеты», — пояснил он. Полицейские прервали вечеринку ночью 4 февраля. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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