Свердловские силовики рассказали о новой схеме мошенников

В Свердловской области зафиксировали новый вид мошенничества

09 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Жертвой аферистов стала 67-летняя преподавательница Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области силовики зафиксировали новый вид мошенничества. Лже-сотрудник ФСБ позвонил 67-летнему педагогу по видеосвязи и заставил ее оформить кредит. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Доверчивому преподавателю на телефон пришло сообщение от непосредственного начальника, попросившего оказать помощь представителю ФСБ. Она не знала, что письмо ей прислал аферист под видом сыщика. После этого ее заставили оформить кредит, а когда она усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее», — пояснил Горелых. По данным полковника, женщину обманули, сказав ей, что на нее якобы пытаются оформить кредит люди из другой страны. Чтобы остановить их, ее попросили взять в банке ссуду для блокировки мошеннической операции. «В случае неисполнения требований грозились завести дело о госизмене», — добавил Горелых. Силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

В Свердловской области силовики зафиксировали новый вид мошенничества. Лже-сотрудник ФСБ позвонил 67-летнему педагогу по видеосвязи и заставил ее оформить кредит. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Доверчивому преподавателю на телефон пришло сообщение от непосредственного начальника, попросившего оказать помощь представителю ФСБ. Она не знала, что письмо ей прислал аферист под видом сыщика. После этого ее заставили оформить кредит, а когда она усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее», — пояснил Горелых. По данным полковника, женщину обманули, сказав ей, что на нее якобы пытаются оформить кредит люди из другой страны. Чтобы остановить их, ее попросили взять в банке ссуду для блокировки мошеннической операции. «В случае неисполнения требований грозились завести дело о госизмене», — добавил Горелых. Силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества.