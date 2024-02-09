Врио главы Кургана рассказала, когда новые автобусы будут выведены на маршруты. Видео

Курганцы увидят новые автобусы на маршрутах на следующей неделе

09 февраля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Все закупленные автобусы КАвЗ большого класса вместимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Новые автобусы КАвЗ, представленные сегодня курганскими властями министру финансов РФ Антону Силуанову на площади имени Ленина, начнут перевозить пассажиров со следующей недели. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы города Анастасия Аргышева на презентации автобусов. На площади, где происходило событие, побывал корреспондент URA.RU. «Со следующей недели выйдут на линии города Кургана», — сказала врио мэра Аргышева. По ее словам, автобусы выйдут в основном на самые проблемные маршруты — район Заозерный и удаленные районы города. Также, Аргышева рассказала, что все автобусы были закуплены большого класса вместимости. Она отметила, что курганцы уже сумели оценить по достоинству качество автобусов. В 2024 году мэрия закупит всего 37 пассажирских автобусов, а до конца года перевозчики закупят еще автобусы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти выставили новые КАвЗы на площади имени Ленина. Все автобусы были произведены на курганском заводе и имеют вместимость большого класса.

Новые автобусы КАвЗ, представленные сегодня курганскими властями министру финансов РФ Антону Силуанову на площади имени Ленина, начнут перевозить пассажиров со следующей недели. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы города Анастасия Аргышева на презентации автобусов. На площади, где происходило событие, побывал корреспондент URA.RU. «Со следующей недели выйдут на линии города Кургана», — сказала врио мэра Аргышева. По ее словам, автобусы выйдут в основном на самые проблемные маршруты — район Заозерный и удаленные районы города. Также, Аргышева рассказала, что все автобусы были закуплены большого класса вместимости. Она отметила, что курганцы уже сумели оценить по достоинству качество автобусов. В 2024 году мэрия закупит всего 37 пассажирских автобусов, а до конца года перевозчики закупят еще автобусы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти выставили новые КАвЗы на площади имени Ленина. Все автобусы были произведены на курганском заводе и имеют вместимость большого класса.